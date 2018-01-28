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PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.01.2018 01:52 | Son Güncelleme 5 saat önce

Terör örgütü PYD/PKK'nın Halep'in Mare ilçesindeki sızma girişimi ÖSO tarafından engellendi. Terör örgütü Afrin ilçesindeki bazı noktalardan ÖSO'nun kontrolündeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor.

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'4 terörist öldürüldü, 17 terörist yaralandı'

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Terör örgütü bazı bölgelere sızmaya çalışıyor

Terör örgütü bazı bölgelere sızmaya çalışıyor
Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi.
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ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.
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Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.
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Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi olduğunu belirtti.
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Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor.
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Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere de havan topu saldırıları düzenliyor. (AA)
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Halep ÖSO Afrin PYD/PKK Zeytin Dalı Harekatı sızma girişimi

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