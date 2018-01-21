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Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 21.01.2018 11:26 | Son Güncelleme 9 saat önce

Kilis’te terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırının neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

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Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

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4 roket atılmıştı

4 roket atılmıştı
Dün akşam Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı.
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1 kişi yaralandı

1 kişi yaralandı
Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.
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Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
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Onlarca ev,işyeri ve araçta hasar meydana geldi

Onlarca ev,işyeri ve araçta hasar meydana geldi
4 roket düşmesine rağmen onlarca ev, iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı.
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Polis ise roketlerin isabet ettiği evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kilis PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu sivillere saldırıdır savaş sebebidir. Girmemizi istiyorsunuz da sizin istediğiniz gibi olmaz bizim bileceğimiz iş. Batı sussun bakalım !! Filistinden bir füze atıldı diye Filistini saldırı yağmuruna tutan İsrail haklı da ! Acaba hangi ülke kınıyor bize atılan füzeleri.
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