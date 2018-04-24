Sağır ve kısmen kör olan köpek, 3 yaşındaki kayıp çocuğun hayatını kurtardı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde, 17 yaşındaki sağır ve kısmen kör olan bir köpek 3 yaşındaki kayıp kız çocuğunun hayatını kurtardı.

Kayıp çocuk engelli köpek sayesinde bulundu

1 / 6 Avustralya’nın Queensland eyaletinde, geçen Cuma günü 3 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun büyükannesinin evinden kaçtığı ve kaybolduğu bildirildi.(Eurostat), 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede 2008-2015 yılları arasında yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı.

2 / 6 Yerel polis ve gönüller tarafından Aurora isimli çocuk kaybolduğu gece boyunca arandı ancak bulunamadı.

3 / 6 Yetkililerle birlikte küçük kızı arama çalışmasına katılan büyükanne Leisa Bennett, Aurora’yı bir sonraki gün Max isimli 17 yaşındaki bir Avustralya sığır çobanı köpeğiyle birlikte bulduklarını açıkladı:

4 / 6 “Arama-kurtarma çalışmaları esnasında dağın ardından Aurora’nın sesini duydum. Dağın tepesine vardığımda bir köpek yanıma geldi ve beni torunuma götürdü."

5 / 6 "Anlaşılan 17 yaşındaki sağır ve kısmen kör olan bu köpek, onu soğuk ve yağışlı gecede koruyarak, hayatını kurtarmıştı. Aurora onun gibi kokuyordu ve köpeğin onun yanında gece boyunca hiç ayrılmadığını söyledi."