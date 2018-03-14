Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor

Peki Stephen Hawking'in bu kehanetleri nelerdi? İşte söyledikleri için 'Tüm bunlar 'Felaket haberi vermek' gibi gelse de, ben iyimserim.' diyen Stephen Hawking'in dünyada yankı uyandıran kehanetleri...

Ünlü fizikçi Stephen Hawking'in dünyanın sonu ile ilgili kehanetleri

1 / 31 KÜRESEL ISINMA GERİ DÖNÜLEMEYECEK BİR NOKTAYA GELECEK Küresel ısınmanın karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken 75 yaşındaki bilim adamı, şunları söyledi:

2 / 31 'Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık. Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir.'

3 / 31 'Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamımızı tehlikeye sokabilir.'

4 / 31 'DÜNYADAKİ SON ZAMANLARIMIZ' Çevresel sorunların ve insani çatışmalarının çözülüp çözülmeyeceğine yönelik görüşü sorulan Hawking, Dünya’daki günlerimizin sayılı olduğunu ifade ederek, karamsar konuştu:

5 / 31 “Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir.”

6 / 31 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI SALGIN HASTALIKLAR DÜNYAYI SARACAK Stephen Hawking, BBC'ye verdiği bir röportajda da insanlığın Dünya'daki vaktinin kısaldığını belirtmişti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun Dünya'da kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini iddia etmişti.

7 / 31 Stephen Hawking, uzun süredir eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile insanlığın uzayda yaşamak için gerekli hazırlıkları yapmasının yollarını araştırıyordu.

8 / 31 'DÜNYANIN SONUNU 'DÜNYA HÜKÜMETİ KURMAK' ENGELLEYEBİLİR' Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji nedeniyle ilerleyen yıllarda bir yıkıma dönüşebileceğini söyleyerek, tehlikeyi bertaraf etmek için bir 'dünya hükümeti'nin kurulmasını önermişti.

9 / 31 DÜNYAYA DEV ASTEROİD ÇARPACAK Norveç'te katıldığı bir panelde de dünyanın sonu geleceğini 'Bilim kurgu değil fizik, Dünya'ya eninde sonunda asteroid çarpacak.' diyerek doğrudan söylemişti.

10 / 31 GEZEGENLER ARASI SEYAHAT BAŞLAYACAK Uzaya çıkmak ve uzayda yayılmanın insanlığı geleceğini değiştireceğini düşünen Stephen Hawking; 'Şüphe yok ki yeni bir uzay çağının eşiğinde duruyoruz. İnsan kolonileri ve gezegenler arası seyehat artık bilim kurgudan ibaret değil ve pekala bilimsel bir gerçeklik olarak görülebilir.' demişti.

11 / 31 20 YIL İÇİNDE ALPHA CENATURİ'DEN HABER GELECEK Stephen Hawking, verdiği bir demeçte de Güneş Sistemi'nin dışında yer alan Alpha Cenaturi yıldız sisteminden 20 yıl içinde haber geleceğini söylemişti.

12 / 31 Stephen Hawking, Dünya'ya 4.37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alpha Centauri'ye ışık hızının yüzde yirmisine ulaşacak olan lazer ışınlarıyla iletilmesini planladığı çipler gönderdiği projeyi örnek göstermişti.

13 / 31 STEPHEN HAWKING KİMDİR? 8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere‘nin Oxford kentinde, biyoloji uzmanı olan Frank Hawking ve Isobel Hawking‘in çocukları olarak dünyaya gelen Hawking’in, doğumundan sonra ailesi Londra‘ya geri döndü.

14 / 31 1962 senesinde Oxford University’den mezun olan ve astronomi dalında incelemeler yapmak için okulda kalan Hawking daha sonra, incelemeden çok teori geliştirmeye ilgi duyduğunu farketti. Bunun ardından okuldan ayrılarak Cambridge, Trinity Hall‘a geçen Hawking, burada teorik astronomi ve kozmoloji çalışmalarına başladı.

15 / 31 Cambrige’e geldiği sıralarda, bir motor nöron hastalığı olan ve tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz’a yakalandı. Cambridge’deki ilk iki yılında çok zorluk çekmeyen Hawking, hastalığının ilerlemesinin ardından akademik danışmanı Dennis William Sciama‘nın da yardımıyla çalışmalarına devam ederek doktorası için çalışmaya başladı. Bu dönemde çok yakında ölebileceği fikriyle yaşayan ve kendi için neden doktora yaptığını sorgulayan Hawking, daha sonra yaptığı açıklamalarda, 1965 senesinde bir dil öğrencisi olan Jane Wilde ile yaptığı evliliğin, yaşamında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. 1985 senesinden bu yana sesini de kaybeden Hawking, kendini tekerlekli sandalyesindeki, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla iletişim kurmaya başladı.

16 / 31 Yaptıkları evlilikten 3 çocukları olan Wilde – Hawking çifti, 1991‘de, şöhret yüzünden artan baskılar, Hawking’in hastalığının çok ilerlemiş olmasının zorlukları ve Hawking’in ilk tekerlekli sandalyesindeki konuşan bilgisayarın tasarımcısı David Mason‘un karısı ve kendisinin bakıcılarından olan Elaine Mason ile yaşadığı ilişki sebebiyle ayrıldı. Daha sonra 1995 senesinde evlenen Mason – Hawking çifti, Ekim 2006‘da bu evliliği noktaladı.

17 / 31 Kara deliklerle ilgili teorileri ve kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla, günümüzde yaşayan, en tanınan bilim adamı olarak kabul edilen Hawking’in kitapları, 40 dile çevrildi.

18 / 31 Dünya çapında on milyondan fazla satılan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitapla şöhreti yakalarken, devamı sayılabilecek Zamanın Daha Kısa Tarihi adlı kitabıyla teorilerini geliştirmeye ve pekiştirmeye devam etti.

19 / 31 Son kitabı Ceviz Kabuğundaki Evren‘de Hawking, kuantum teorisinden Süpersicim Kuramı‘na, bütünsel beyin algılanımından süper kütle çekimine, süpersimetriye ve görelikten zaman yolculuğuna kadar evrenin birçok merak uyandıran konularına eğilerek, Albert Einstein’in Genel Görelik Teorisi ve Richard Feynman‘ın çoklu geçmiş düşüncesini birleştirerek evrende olup bitenleri tanımlayarak, tek bir bütün teori üretmeyi hedefledi.

20 / 31 Fiziğe katkılarından dolayı 12 onur derecesi alan, 1974‘te Royal Society‘nin en genç üyelerinden biri olan ve 1979 yılında, Isaac Newton için kurulan Lucas Kürsüsü‘ne getirilen Hawking, 1982‘de de Kraliçe Elizabeth II tarafından CBE ile ödüllendirildi. 1989‘da Companion of Honour‘a layık görülen Hawking, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyesidir.

21 / 31 Ocak 2007‘de 65. doğumgününü kutlayan Hawking, bir havacılık şirketin sponsorluğunda uzaya seyahat etmek istediğinin haberini verdi.

22 / 31 Ocak 2017’de 75. doğum günü etkinlikleri kapsamında BBC’ye konuşan Hawking, dünyanın Venüs gezegenindekine benzer bir sera etkisiyle 250 dereceye kadar ısınabileceği ve gökten sülfürik asit yağabileceği uyarısında bulunurken, benzer senaryolar nedeniyle insanlığın soyunu devam ettirmek için başka bir gezegeni kolonileştirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

23 / 31 STEPHEN HAWKİNG HAKKINDA BİLİNMEYENLER Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti.

24 / 31 Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.

25 / 31 Şu anda Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve ailesinden büyük destek almaktadır. Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik aleti sıkarak, sandalyesine bağlı özel bilgisayarının ekranına, dakikada ortalama 10 kelimeyi sıralayabilmektedir.

26 / 31 Bu sessiz konuşan dehanın, özel bilgisayarının hafızasında yaklaşık 2600 kelime bulunmaktadır. Böylece herhangi bir kelimeyi söylemek istediğinde ekrana yazabilmektedir. Sağlıklı insanların konuşmalarında kullandığı kelime sayısı da 2500 civarındadır. Dolayısıyla Hawking, duygularını ifade etmede kelime sıkıntısı çekmemektedir.

27 / 31 Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kaynağı" başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü.

28 / 31 1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyor.

29 / 31 Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.

30 / 31 AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ (ALS) NEDİR? Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık.