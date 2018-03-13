Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!

Yanakları, gözleri ve genital bölgesi olmadığı görüldü. Konu ile ilgili araştırma yapan güvenlik güçleri ise kadının kayıp parçalarının farklı kişiler tarafından alınmış olabileceğini düşünüyor.

Bu tecavüz dehşete düşürdü!

1 / 119 Afrika'da kaçırılan iki kadın tecavüz edilerek öldürüldükten sonra bedenleri parçalara ayrıldı. Gerçekse polisin izine rastlanmayan kadınların peşine düşümesiyle üzerine ortaya çıktı. Cesetlerine ulaşılan talihsiz kadınların tanınamaz hale getirilen bedenleri akrabalarına teslim edildi.

2 / 119 Acılı aile ise yaşadıkları şoku atlatamadan bir dehşetle daha karşı karşıya kaldı. Ölen kadınları teşhis eden kişiler gömülmesi için bekletilen bedenlerin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine cesedi inceleyen uzmanlar, kadınların yanaklarının, cinsel organlarının ve gözlerinin yendiğini anladı.

3 / 119 Adı öğrenilemeyen iki kadının cenazeyi teslim alan akrabaları tarafından da bu hale getirilmiş olabileceği iddia ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şef Chireya da iki kadının birbirini suçladığını söyledi.

4 / 119 Nehirden 54 insan eli çıktı! Sibir'yanın Habarovsk şehrinde Çin sınırına yakın bir noktada bulunan çanta, görenleri dehşete düşürüyor. Bir nehrin kıyısında güvenlik güçleri tarafından açılan çanta toplam 54 el bulundu. Balık avlamaya gelen kişiler tarafından bulunan çantanın kime ait olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

5 / 119 Yapılan araştırmalarla parmak izleri tespit edilen kişinin kim olduğu tespit edilmeye çalışılıyor.

6 / 119 Fikir yürüten uzmanlar, hırsızlık sebebiyle ellerin kesilmiş olabileceğini ya da ölü bedenlerden alınmış olabileceğini düşünüyor.

7 / 119

8 / 119

9 / 119 TECAVÜZ ETTİ, YUMURTALIKLARINI SÖKÜP, KOLLARINI YEDİ! Evinde ölü bulunan Brezilyalı çiftin öldürülmeden önce işkence gördükleri ve bedenlerinin bazı kısımlarının katiller tarafından yendiği ortaya çıktı. 44 yaşındaki Cristina Amaral ve kocası Juvenal Amaral (57) büyük miktarda para isteyen bir suç çetesi tarafından öldürüldü. Cristina Amaral, çete üyeleri tarafından tecavüze uğradı. Brezilya'nın Kuzey Doğu'sunda yer alan Camaçarı'deki evlerinin arka bahçesinde işkence gören Cristina Amaral'ın yumurtalıkları da dahil olmak üzere birçok organı parçalanmış şekilde bulundu.

10 / 119 Konu ile ilgili açıklama yapan Cinayet Bölümü Başkanı Dedektif Maria Tereza Santos, şunları söyledi: 'Sanıkların yamyamca hareket ettiği görüldü. Yumurtalıkları ve iç organları sökülen dişi bedende bazı vücut parçaları da eksik. Bu parçaların nerede olduğuna dair bir gösterge yok. İncelemeler sonucunda mağdurların kemiklerinin kasıtlı olarak kesildiği ve dilimlendiğini gördük. Mağdurlar hayattayken bu parçalar yenmiş olabilir. Bununla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Adli tıp uzmanları sanıkların mağdurları yiyip yemediğini kesin olarak kanıtlamadı ama kanıtlar bu iddianın doğru olduğunu gösteriyor.'

11 / 119 SIĞ BİR MEZARA GÖMMÜŞLER Karı-kocanın cesetleri çürüyünce ortaya çıkan kokudan dolayı bir komşuları tarafından bulundu. Sığ bir mezara gömülmüş halde bulunan çiftin yaşadıkları dehşet öldürülmeden önce aldıkları darbelerden yola çıkılarak uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. Adli tıp uzmanları olanları şu sözlerle anlatıyor:

12 / 119 KARISINA TECAVÜZ EDİP SAATLERCE İZLETTİLER 'Bu önceden planlanmış bir suçtu. Şüpheliler mağdurlara tecavüz etmek ve öldürmek için yola çıkmışlardı. Juvenal, karısına tecavüz edilirken acımasızca dövülmüş, bıçaklanmış ve eşinin başına gelenleri izlemek zorunda bırakılmıştı.

13 / 119 SIRTINI BIÇAKLA DİLİMLEDİLER! En az 24 saat önce rehin alınan kurbanlara acımasızca işkence yapılmıştı. Cristina'nın kolu hayattayken kesilmiş ve yumurtalıkları sökülmüştü. Bu vücut parçaları hala eksik. Juvenal'ın da yaşadığı sürece sırtı bir bıçakla dilimlenmeye devam ettiğini düşünüyoruz. Şüpheliler mağdurları öldürmeden önce astıklarını ifade etti. Fakat çiftin kesilen parçalarının yakıldığı da görüldü.'

14 / 119 Cesetlerin bulunduğu alan.

15 / 119 Gizlice otelde buluştuğu baldızını ilişkiye girerken boğdu! ABD'de nişanlısının kız kardeşi ile gizlice buluşup bir otel odasında ilişkiye giren adam, fantezi yaparken kızın boğazını fazla sıkınca ölümüne sebep oldu.

16 / 119 ABD'de nişanlısının kız kardeşi ile ilişkiye giren adam, kadını yanlışlıkla öldürdü.

17 / 119 FANTEZİ AMACIYLA BOĞAZINI SIKTI ABD'nin Houston eyaletinde 34 yaşındaki Jason Farmer isimli adam, nişanlısının 23 yaşındaki kız kardeşi Angela Montante ile ilişkiye girmek için bir motele gitti.

18 / 119 Farmer, cinsel ilişki sırasında kızın boğazını sıktı. Genç kadının morardığını gören adam ellerini çekti ancak iş içten geçmişti.

19 / 119 24 SAAT SONRA POLİSE İTİRAF ETTİ Kızın hareketsiz yattığını gören Farmer hayatını kaybettiğini anladı. 24 saat sonra polisi arayıp yanlışlıkla cinayet işlediğini söyledi.

20 / 119 DAHA ÖNCE TACİZDEN CEZA ALMIŞTI Olay yerine gelen polis ekipleri kızın cansız bedenini battaniyeye sarılı bir şekilde, yatağın üzerinde buldu.

21 / 119 Cinayet suçlaması ile tutuklanan adamın daha önce de çocuk yaşta oldukları belirtilen üç kıza taciz ettiği gerekçesi ile ceza aldığı öğrenildi.

22 / 119

23 / 119

24 / 119

25 / 119

26 / 119 ANNESİNİN SEVGİLİSİ İÇİNDE ŞEYTAN VAR DEYİP TECAVÜZ ETTİ İddiaya göre Gimenez, kız daha 8 yaşındayken kızın içinde şeytan olduğunu ve onu şeytandan kurtaracağını iddia ederek Arjantin'deki Buenos Aires şehrinde kaldıkları evde kıza tecavüz etti. Hamile kalan kız kürtaj için Paraguay'a yollandı. Bugün 17 yaşında olan kız, 2015 yılına kadar 6 yıl boyunca annesinin erkek arkadaşının tecavüzüne maruz kaldı.

27 / 119 "BANA TECAVÜZ EDERKEN ANNEM DE ONA YARDIM EDİYORDU" Kız ifadesinde, "Annemin erkek arkadaşı her zaman sarhoştu. İçimde şeytan olduğunu söyledi ve annem de buna inandı. Ben 8 yaşındayken beni uyandırıp istemememe rağmen benimle ilişkiye giriyordu. Ben yatmaya gitmeden önce hep bana 'Hemen uykuya dalma, ne yapmak zorunda olduğunu biliyorsun' diyordu.

28 / 119 Karşı çıktığımda ise annem beni kemerle dövüyordu ve erkek arkadaşına kolaylık sağlamak için bacaklarımı ayırıyordu. Bazen sabaha kakar bana tecavüz ediyordu. Bazen kondom kullanıyordu bazen de kullanmıyordu." diye konuştu.

29 / 119 ANNE 14 YIL CEZA ALDI, SEVGİLİSİ KAÇTI Olay, kızın durumu babaannesine anlatmasından sonra ortaya çıktı. Anne çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erkek arkadaşı ise kaçtı. Küçük kızın ise psikolojik destek aldığı açıklandı.

30 / 119 22 yaşındaki Teksaslı kadın, 2 gün boyunca yeni erkek arkadaşı tarafından tutsak edildi, dayak yedi ve tecavüze uğradı. Kadının korkunç haldeki fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Polis, istismarın 2 yıl sürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan 58 ve 17 yaş aralığında 5 kadın ve 52 ile 18 yaşlarındaki 2 erkeğin toplam 127 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

31 / 119 Bu suçlamalardan bazılarıysa 10 yaşın altındaki çocuğa ağır cinsel saldırı, 10 yaşın altındaki çocukla cinsel ilişkiye girme ve adam kaçırma.

32 / 119 Grup, 2014-2016 yılları boyunca 3 küçük çocuğa fiziksel ve icnsel istismarda bulunduğunu kabul etti.

33 / 119 Grup, zorla birlikte oldukları çocukları ardından kanlarını içmeye zorladı.

34 / 119 Ritüel için yaptıklarını söyleyen zanlıların mahkeme sonuçlanınca ne kadar ceza alacakları ülke tarafından merakla takip ediliyor.

35 / 119

36 / 119

37 / 119

38 / 119

39 / 119 RUS AKTRİST MORGDA TECAVÜZE UĞRAMIŞ! Rus aktris Oksana Aplekaeva'nın ölümünden sonra kaldırıldığı morgda tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

40 / 119 Rusya'da yaşayan reality şov yıldızı Oksana Aplekaeva, 2008 yılında bir otoyolun kenarında ölü bulundu. Cesedi bir kamyon şoförü tarafından bulunan kadının aradan yıllar geçmesine rağmen katiline ulaşılamadı.

41 / 119 KANITLAR ÖLDÜKTEN SONRA TECAVÜZE UĞRADIĞINI GÖSTERDİ Rusya'nın üst düzey reality şovu Dom 2'de oynayan Oksana ile ilgili bedeninde bulunan yeni kanıtlar daha ayrıntılı adli tıp testlerine girmesine yol açtı. Toplanan kanıtlar, Oksana'nın ölümünden sonra tecavüze uğradığını ortaya koydu. DNA testleri suçlunun, 37 yaşındaki Alexander isimli morg teknisyeni olduğunu gösterdi.

42 / 119 BAŞKA CESETLERE DOKUNMAMIŞ Tecavüzcünün eylemleri ortaya çıkana kadar morgta çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Alexander morgta tam 12 yıl çalışmıştı. Raporlara göre o dönem diğer cesetlere benzer şeyler yaptığıyla ilgili kanıtlara ulaşılamadı.

43 / 119 CEZA ALMAYABİLİR Rus medyası, Rusya kanunlarında bu tür olaylarla mücadeleye dair bir şey bulunmaması nedeniyle Alexander'ın bu olay için cezalandırılamayacağını bildirdi. Alexander olay sonrası hastanedeki işinden istifaya zorlandı.

44 / 119 CİNAYETLE İLGİSİ YOK Polis, Alexander'ın Oksana Aplekaeva cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

45 / 119 Hala bulunamamış olan katilin, genç kadını hareket halindeki arabadan attığı ve daha sonra cinayetin üstünü kapatmak için cesedi başka bir yere taşıdığına inanılıyor.

46 / 119

47 / 119

48 / 119 EVLİ ÇİFT, GENÇ KIZA 17 AY BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ! 27 yaşındaki Kevin Warren ve sevgilisi olan 35 yaşındaki Donna Morris cezaevine gönderilirken, zalim çiftin genç kadını 17 ay boyunca fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz bıraktı.

49 / 119 'HAYVANDAN DAHA KÖTÜ' Polisin yaptığı açıklamaya göre köle olarak tutulan kadın "hayvandan daha kötü" durumdaydı. Cani çift tecavüz başta olmak üzere genç kadına uyguladıkları istismar sebebiyle çifte 22 yıl hapis cezası verildi.

50 / 119 'NASIL BAŞIMA GELDİ İNANAMIYORUM' Tutsak tutulan kadın, "Şu an geriye dönüp baktığımda bu durumun, ne kadar alçaltıcı, acımasız ve travmatik olduğunu ve bunun nasıl başıma geldiğine hala inanamıyorum" dedi.

51 / 119

52 / 119

53 / 119

54 / 119 DAMADINA KIZINA TECAVÜZ EDİP, ÖLDÜRSÜN DİYE YARDIM ETTİ! Batı Yorkshire'da yaşayan 25 yaşındaki Samia Shahid, ailesinin zoruyla kuzeni Muhammed Shakeel ile evlendirildi. Ancak evliliği hızla kötüye gitmeye başladı.

55 / 119 Kocasından ayrılan Samia Shahid, kısa süre sonra ailesi onaylamasa da gizlice Syed Muhtar Kazam ile evlendi.

56 / 119 Bir süre sonra cenaze törenine katılmak için ailesinin yanına giden Samia Shahid, bir kaç gün sonra öldü. Syed Muhtar Kazam, eşinin ölümünden sorumlu tutunca iki isim de tutuklandı.

57 / 119 Samia Shahid'in başta kalp krizi geçirdiğini söyleseler de otopsi sonucu 28 yaşındaki kadının tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü gözler önüne serdi. Güzellik terapisti olarak çalışan Samia'nın 'namus cinayeti' yüzünden 52 yaşındaki babası Chaudhry Muhammad Shahid tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

58 / 119 CİNSEL İLİŞKİ BAĞIMLISI GENÇ ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP TECAVÜZ ETTİ 19 yaşındaki İskhakov eski kız arkadaşına tecavüz ederek öldürdü. Kızı önce bıçaklayan sonra da boğan cani öğrenci kızı öldürdükten sonra da durmadı. İskhakov öldürdüğü eski sevgilisinin cesedi ile cinsel ilişkiye girmeye devam etti.

59 / 119 Yaptıklarına yemek arası veren İskhakov, daha sonra yaptıklarına kaldığı yerden devam etti.

60 / 119 "İSTEDİĞİM ŞEYİ YAPTIM" Rus genç daha sonra bir mektup kaleme aldı. Eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için onu kıskandığını söyleyen İskhakov, yaptıklarının korkunç olduğunu ancak istediği şeyi yaptığını yaptı.

61 / 119 KENDİNİ ASTI Mektubunda hem kendi hem de öldürdüğü kızın ailesinden özür dileyen genç, daha sonra kendisini asarak hayatına son verdi.

62 / 119 CİNAYETİ DETAYLICA ANLATTI Artyom İskhakov mektubunda tüm olayı detaylı bir şekilde şöyle anlattı: "Evine gittiğimde mutfaktaydı sonra odasına gitti. Yüzüne vurdum ve yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı ve benden gitmemi istedi.

63 / 119 Gitmedim ve onu boğmaya başladım. Dili dışarı çıktı ancka kalp atışı devam ediyordu. Soğumadan önce onunla ilişkiye girdim. Bitirdikten sonra kalbinin attığını fark ettim. Sonra bir bıçak alıp boğazını kestim.

64 / 119 Her yer kan oldu ama kalbi hala atıyordu. Sonra bıçağı alıp sol taraftaki kaburgalarının arasından iki kez bıçakladım. Boğazını iple sıkarak boğdum. Sonra onunla bir kere daha ilişkiye girdim ve bu mektubu yazmaya karar verdim."

65 / 119 "VÜCUDU DA AYNI BANA OLAN HİSLERİ GİBİ SOĞUKTU" İshakov daha sonra yemek yiyip, biraz uyuduğunu ve kızla ilişkiye girmeye devam ettiğini anlattı.

66 / 119 "Vücudu tıpkı bana olan hisleri gibi çok soğuktu" diyen cani genç, kızın ailesine seslenerek tek çocuğunuzu sizden aldığım için beni bağışlayın diyerek devam etti. Yaptığının ne kadar kötü olduğunu fark ettiğini söyleyen genç adam, şimdi kendimi öldürmek dışında bir şey yapamam diyerek anne-babasına da sizin için tam bir hayal kırıklığıyım dedi.

67 / 119 Korkunç bir vahşete kurban giden Tatiana, Moskova'nın en prestijli üniversitelerinden birinde okuyan son derece başarılı bir öğrenciydi. Polis olayın soruşturulduğunu ifade etti.

68 / 119

69 / 119 YILBAŞI GECESİ 2 GÜNLÜK ESARETTEN KURTULDU ABD'li Kaila Kutzik isimli kadın, yılbaşı gecesi kaçarak 30 yaşındaki sevgilisi Bishoy Elkhaliny'nin elinden kurtuldu. Cani adam 2 günlük süre boyunca kız arkadaşının sosyal medya hesaplarının kontrolünü de ele geçirdi ve onun fotoğraflarını arkadaşlarına gönderdi.

70 / 119 İLK GÜNDEN BERİ ŞİDDET UYGULUYORDU Kutzik'in sadece 3 ay beraber olduğu sevgilisinin şiddetine ilk günden beri maruz kaldığı öğrenildi. Genç kadın, 30 Aralık gecesi ise şiddetin dozunun arttığını ve sevgilisinin kendisine ölümüne bir dayak attığını söyledi.

71 / 119 BÖYLE GÖRÜNMEYİ HAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Cani adamın genç kızın dişlerini kırdığını, yüzünde kırıklar oluşturduğunu ve vücudunu çürükler içinde bıraktığı, bunları yaparken de kadına, böyle görünmeyi hak ettiğini söylediği öğrenildi.

72 / 119 TECAVÜZ DE ETTİ Kutzik polise ilk saldırıdan sonra bilincini kaybettiğini ve uyandığında Elkhaliny'nin kendisi ile cinsel ilişkiye girmek için onu zorladığını, kabul etmeyince de tecavüz ettiğini anlattı. 22 yaşındaki kadına evde ayrılamayacağını, eğer kaçarsa onu yatağa bağlayacağını söyleyen adam sonrasında kızın sosyal medya hesaplarını açıp kızın arkadaşlarına mesajlar göndermeye başladı.

73 / 119 Sevgilisini aşağılamak için kötü durumdaki fotoğraflarını arkadaşlarına gönderen adam kızın kanlar içindeki fotoğrafının altına da "Kız arkadaşın b.ktan şeyler konuşmaya başlarsa böyle olur. Artık sessiz kalacağına bahse girerim Kail" yazdı.

74 / 119 ONA FUHUŞ YAPTIRACAĞINI SÖYLEDİ Genç kadın, "Çıkmamın hiçbir yolu yoktu. Eşyalarımı alıp tüm cep telefonlarını sakladı. Beni yatağa bağlamayı tehdit etti, bu yüzden bir yere gidemedim. Kaila, gözümü göremediğim halde beni evini temizlettirdi. Beni Las Vegas'a götüreceğini ve fuhuş ağına sokacağını, böylece benden para kazanacağını çünkü onun için başka bir kullanış amacım olmadığımı söyledi" dedi.

75 / 119 TESADÜFEN KURTULDU Talihsiz kızın kurtulması ise tamamen şans eseri oldu. Bir polis memuru, bir hırsızlık soruşturmasıyla bağlantılı olarak Elkhaliny'nin kapısını çaldı.

76 / 119 Bunun tek şansı olduğunu düşünen Kutzik koşarak polisin yanına gitti ve kendisine yardımcı olması için ona yalvardı.

77 / 119 Böylece polis arabasına alınan kadın çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cani adam tutuklanarak ceza evine gönderildi.

78 / 119

79 / 119 GENÇ KIZA SÜPÜRGE İLE TECAVÜZ EDİP CANLI YAYINLADILAR! İskoçya'da 19 yaşındaki bir genç kız katıldığı partinin sonunda süpürge fırçasıyla tecavüze uğrarken, tecavüz anı sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

80 / 119 İşte o genç kızın görüntüleri...

81 / 119

82 / 119

83 / 119

84 / 119

85 / 119

86 / 119

87 / 119

88 / 119

89 / 119

90 / 119

91 / 119

92 / 119

93 / 119

94 / 119

95 / 119

96 / 119

97 / 119

98 / 119

99 / 119

100 / 119

101 / 119

102 / 119

103 / 119

104 / 119

105 / 119

106 / 119

107 / 119

108 / 119

109 / 119

110 / 119

111 / 119

112 / 119

113 / 119

114 / 119

115 / 119

116 / 119

117 / 119

118 / 119