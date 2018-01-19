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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 03:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yaptığı çıkışlar ile sıkça tartışmalara konu olan ABD Başkanı Trump'ın muayenesini gerçekleştiren Beyaz Saray'daki doktoru, bilişsel test sonunda bir olağandışılık tespit edilmediğini, başkanın sağlığının da mükemmel olduğunu açıkladı. Peki siz Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testininden geçebilecek misiniz? İşte ilginç sorulara ev sahipliği yapan o test... (Doğru cevaplar en sonda)

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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?
Bu fotoğrafta gördüğünüz saat kaçı gösteriyor? A) 10'u 11 geçiyor B) 11'i 10 geçiyor C) 10'u 10 geçiyor D) 11'i 2 geçiyor
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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?
Resimde görülen hayvanların isimleri neler? A) Aslan, gergedan, deve B) Panter, gergedan ve deve C) Aslan, inek ve deve D) Aslan, gergedan ve zürafa
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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?
Eğer muz ve portakal meyve ise tren ve bisiklet nedir? A) Ulaşım aracı B) Yol
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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?
Bu testte sorulan ilk soru neydi? A) Hayvanlar ile ilgiliydi B) Saatle ilgiliydi C) Matematiksel bir soruydu D) Alakalı birkaç kelime ile ilgili soruydu
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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?
100'den 7 çıkar. Çıkan rakamdan 7 daha çıkar. Çıkan rakamdan 3 kez daha 7 çıkar. Verilen seçenekler arasında doğru serinin bulunduğu şıkkı seç. A) 92, 86, 78, 71, 64 B) 93, 86, 79, 72, 65 C) 92, 87, 80, 73, 66 D) 93, 85, 79, 72, 65
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DOĞRU CEVAPLAR

DOĞRU CEVAPLAR
11'i 10 geçiyor
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DOĞRU CEVAPLAR

DOĞRU CEVAPLAR
Aslan, gergedan, deve
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DOĞRU CEVAPLAR

DOĞRU CEVAPLAR
Ulaşım aracı
9 / 10

DOĞRU CEVAPLAR

DOĞRU CEVAPLAR
Saatle ilgiliydi
10 / 10

DOĞRU CEVAPLAR

DOĞRU CEVAPLAR
93, 86, 79, 72, 65
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Anahtar Kelimeler:
test Trump akıl sağlığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu embesilin doktorunun akıl sağlığı kontrol edilmeli öncelikle..
Geçtim şimdi Abd başkanı mı oluyorum
bir ülke devlet başkanının taşıması gereken bütün özellikleri taşıdığını bütün dünyaya göstermiş oldu başkan Trump (!)
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