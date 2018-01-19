Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 03:18 |4 saat önce

Yaptığı çıkışlar ile sıkça tartışmalara konu olan ABD Başkanı Trump'ın muayenesini gerçekleştiren Beyaz Saray'daki doktoru, bilişsel test sonunda bir olağandışılık tespit edilmediğini, başkanın sağlığının da mükemmel olduğunu açıkladı. Peki siz Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testininden geçebilecek misiniz? İşte ilginç sorulara ev sahipliği yapan o test... (Doğru cevaplar en sonda)

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Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz?

1 / 10 Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz? Bu fotoğrafta gördüğünüz saat kaçı gösteriyor? A) 10'u 11 geçiyor B) 11'i 10 geçiyor C) 10'u 10 geçiyor D) 11'i 2 geçiyor

2 / 10 Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz? Resimde görülen hayvanların isimleri neler? A) Aslan, gergedan, deve B) Panter, gergedan ve deve C) Aslan, inek ve deve D) Aslan, gergedan ve zürafa

3 / 10 Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz? Eğer muz ve portakal meyve ise tren ve bisiklet nedir? A) Ulaşım aracı B) Yol

4 / 10 Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz? Bu testte sorulan ilk soru neydi? A) Hayvanlar ile ilgiliydi B) Saatle ilgiliydi C) Matematiksel bir soruydu D) Alakalı birkaç kelime ile ilgili soruydu

5 / 10 Trump'ın geçtiği akıl sağlığı testinden geçebilecek misiniz? 100'den 7 çıkar. Çıkan rakamdan 7 daha çıkar. Çıkan rakamdan 3 kez daha 7 çıkar. Verilen seçenekler arasında doğru serinin bulunduğu şıkkı seç. A) 92, 86, 78, 71, 64 B) 93, 86, 79, 72, 65 C) 92, 87, 80, 73, 66 D) 93, 85, 79, 72, 65

6 / 10 DOĞRU CEVAPLAR 11'i 10 geçiyor

7 / 10 DOĞRU CEVAPLAR Aslan, gergedan, deve

8 / 10 DOĞRU CEVAPLAR Ulaşım aracı

9 / 10 DOĞRU CEVAPLAR Saatle ilgiliydi