HABER

Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.02.2018 14:31 | Son Güncelleme

Cinsellik algısı toplum ve kültürlere göre farklılık gösteriyor. Bir ülkede orgazm olmak uluslararası bir gün olarak kutlanırken, başka bir ülkede 'viagra' kelimesinin adı dahi anılamıyor.

Peki cinsellik hangi ülkede nasıl bir algı yaratıyor, nasıl yaşanıyor? İşte cevabı...

Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma

1 / 31

YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.
2 / 31

AVUSTURYA

AVUSTURYA
Avusturya'da yaklaşık beş kişiden biri en yakın arkadaşlarının partnerleriyle ilişkiye girdiğini söylüyor.
3 / 31

IRAK

IRAK
Çoğu Iraklı "Viagra" kelimesini kullanmaktan utandığı için eczanelere "Mavi tablet alabilir miyim?" diyor. Bu çekingenliğe rağmen Viagra'nın satışları Irak'ta iki katına çıkmış.
4 / 31

ALMANYA

ALMANYA
Pornografik sinema ve TV cinsel ilişki şovlarının yapımında ise dünya liderliği Almanya'da. Yaklaşık 600 yeni pornografik film her ay satışa sunuluyor.
5 / 31

ÇİN

ÇİN
Cinsel ilişki filmleri Çin'de veterinerler tarafından da kiralanıyor.
6 / 31

PAKİSTAN

PAKİSTAN
Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detayların başında erkeklerin çorapsız ayakkabı giymeleri geliyor.
7 / 31

MALEZYA

MALEZYA
Malezya'da ise dikenli bir Hindistan meyvesi kötü kokusu nedeniyle bir çok otel tarafından yasaklanmış. Ama kadınları tahrik etmeye yetiyor.
8 / 31

Fakat Malezyalı kadınlar bu meyvenin kötü kokusuyla ilgilenmeyerek yalnızca afrodizyak etkisi için yiyorlar.
9 / 31

MISIR

MISIR
Mısır'da güzellik anlayışı hayli ilginç! İdeal güzelin tombul olması gerekiyor. Bir kadına "zayıf" denilmesi ona hakaret olarak algılanıyor.
10 / 31

JAPONYA

JAPONYA
Japonya'da orta yaşlı erkeklerin ellerinde cinsel içerikli çizgi romanları görürseniz şaşırmayın.
11 / 31

Birkaç Japon internet sitesi, genç kızların giyilmiş iç çamaşırlarını müşterileri satmalarına izin veriyor.
12 / 31

İSVİÇRE

İSVİÇRE
İsviçre'de aşıklar rahat rahat ilişkiye giremiyorlar. Çünkü akşam saat ondan sonra gürültü yaparlarsa komşuları polisi arayıp onları şikayet edebilir.
13 / 31

ÇİN

ÇİN
Çin''de yaşayanların yüzde 70''i yeni tanıştığı bir partnerle korunmadan birlikte olabileceğini söylüyor. Bu grubun yüzde 59''u koruma olmadan ilişkiye giriyor.
14 / 31

RUSYA

RUSYA
Rusların yaklaşık yüzde 40'ı ilk gece, yüzde 25'i ise ilk hafta ilişkiye girdiklerini söylüyor.
15 / 31

TAYLAND

TAYLAND
Tayland'da evli erkeklerin evlenmeden önceki ortalama ilişki partnerleri 30.2 iken, kadınların sadece 0.03.
16 / 31

CİNSELLİKLE İLGİLİ ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

CİNSELLİKLE İLGİLİ ŞOKE EDEN AÇIKLAMA
Cep telefonu, internet ya da uyku gibi bağımlılıkların seks yapmaya tercih edildiğini biliyor muydunuz? Seks üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları sizi çok şaşırtacak.
17 / 31

İşte sekse tercih edilen 6 şey...
18 / 31

UYKU

UYKU
Yorgun olduğunuz gecelerde seks yapmayı mı yoksa bir an önce uykuya dalmayı mı istersiniz?
19 / 31

Amerika'da İyi Uyku Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların %12'si geceleri seks yapmak yerine uykuyu tercih ediyor.
20 / 31

AKILLI TELEFONLAR

AKILLI TELEFONLAR
Akıllı telefonların hayatımızdan çıktığı bir an bile yok. Amerika'da yapılan bir araştırmada insanların cep telefonlarına seks yapmaktan daha bağımlı oldukları ortaya çıktı.
21 / 31

2011 yılında yapılan araştırmada insanların %33'ü bir hafta boyunca telefonlarından ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih etti.
22 / 31

İLTİFATLAR

İLTİFATLAR
Güzel bir iltifat duymaktan kim hoşlanmaz?
23 / 31

2011 yılında yapılan bir araştırmada üniversite çağındaki kişilerin, sevişmek yerine egolarını tatmin etmekten daha çok hoşlandıkları belirlendi.
24 / 31

YEMEK

YEMEK
Sevdiğiniz yemeklerden ne kadar ayrı kalabilirsiniz?
25 / 31

2012 yılında yapılan bir anket sonucuna göre bekar kadınların 1 yıl boyunca çok sevdikleri yemeklerden ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmış.
26 / 31

İNTERNET

İNTERNET
2008 yılında bir bilgisayar şirketinin yaptığı araştırmada kadınların %46'sının 2 hafta boyunca internet erişimlerinin sınırlandırılması yerine seks yapmamayı tercih ettikleri tespit edilmiş.
27 / 31

Erkeklerde ise bu oran %30 civarında.
28 / 31

GENÇLİK

GENÇLİK
Cilt bakım ve makyaj ürünleri satan kozmetik firması Elizabeth Arden, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada "Seks yapmak mı yoksa genç kalmak mı?" sorusunu kadınlara sordu.
29 / 31

Araştırma sonucunda ise kadınların 1 yıl boyunca seks yapmak yerine yavaş yavaş yaşlanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
30 / 31

31 / 31

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsellik cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alkolün zararlarını okudum alkolü bıraktım. Sigaranın zararlarını okudum sigarayı bıraktım. Seksin zararlarını okudum okumayı bıraktım
Diğer Haberler
Bugün Afrin'e uğurlandılar

Bugün Afrin'e uğurlandılar

Ölümünün 53. yılında Malcolm X'in hafızalara kazınan 15 sözü

Ölümünün 53. yılında Malcolm X'in hafızalara kazınan 15 sözü

'Yaşayan Barbie' olmak için çok uğraştı! İşte sonuç...

'Yaşayan Barbie' olmak için çok uğraştı! İşte sonuç...

Bufalo aslanların arasında kalınca...

Bufalo aslanların arasında kalınca...

Bambaşka biri oldular

Bambaşka biri oldular

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.