Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler

Peki cinsellik hangi ülkede nasıl bir algı yaratıyor, nasıl yaşanıyor? İşte cevabı...
Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma
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YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.
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AVUSTURYA
Avusturya'da yaklaşık beş kişiden biri en yakın arkadaşlarının partnerleriyle ilişkiye girdiğini söylüyor.
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IRAK
Çoğu Iraklı "Viagra" kelimesini kullanmaktan utandığı için eczanelere "Mavi tablet alabilir miyim?" diyor. Bu çekingenliğe rağmen Viagra'nın satışları Irak'ta iki katına çıkmış.
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ALMANYA
Pornografik sinema ve TV cinsel ilişki şovlarının yapımında ise dünya liderliği Almanya'da. Yaklaşık 600 yeni pornografik film her ay satışa sunuluyor.
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ÇİN
Cinsel ilişki filmleri Çin'de veterinerler tarafından da kiralanıyor.
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PAKİSTAN
Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detayların başında erkeklerin çorapsız ayakkabı giymeleri geliyor.
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MALEZYA
Malezya'da ise dikenli bir Hindistan meyvesi kötü kokusu nedeniyle bir çok otel tarafından yasaklanmış. Ama kadınları tahrik etmeye yetiyor.
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Fakat Malezyalı kadınlar bu meyvenin kötü kokusuyla ilgilenmeyerek yalnızca afrodizyak etkisi için yiyorlar.
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MISIR
Mısır'da güzellik anlayışı hayli ilginç! İdeal güzelin tombul olması gerekiyor. Bir kadına "zayıf" denilmesi ona hakaret olarak algılanıyor.
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JAPONYA
Japonya'da orta yaşlı erkeklerin ellerinde cinsel içerikli çizgi romanları görürseniz şaşırmayın.
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Birkaç Japon internet sitesi, genç kızların giyilmiş iç çamaşırlarını müşterileri satmalarına izin veriyor.
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İSVİÇRE
İsviçre'de aşıklar rahat rahat ilişkiye giremiyorlar. Çünkü akşam saat ondan sonra gürültü yaparlarsa komşuları polisi arayıp onları şikayet edebilir.
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ÇİN
Çin''de yaşayanların yüzde 70''i yeni tanıştığı bir partnerle korunmadan birlikte olabileceğini söylüyor. Bu grubun yüzde 59''u koruma olmadan ilişkiye giriyor.
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RUSYA
Rusların yaklaşık yüzde 40'ı ilk gece, yüzde 25'i ise ilk hafta ilişkiye girdiklerini söylüyor.
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TAYLAND
Tayland'da evli erkeklerin evlenmeden önceki ortalama ilişki partnerleri 30.2 iken, kadınların sadece 0.03.
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CİNSELLİKLE İLGİLİ ŞOKE EDEN AÇIKLAMA
Cep telefonu, internet ya da uyku gibi bağımlılıkların seks yapmaya tercih edildiğini biliyor muydunuz? Seks üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları sizi çok şaşırtacak.
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İşte sekse tercih edilen 6 şey...
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UYKU
Yorgun olduğunuz gecelerde seks yapmayı mı yoksa bir an önce uykuya dalmayı mı istersiniz?
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Amerika'da İyi Uyku Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların %12'si geceleri seks yapmak yerine uykuyu tercih ediyor.
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AKILLI TELEFONLAR
Akıllı telefonların hayatımızdan çıktığı bir an bile yok. Amerika'da yapılan bir araştırmada insanların cep telefonlarına seks yapmaktan daha bağımlı oldukları ortaya çıktı.
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2011 yılında yapılan araştırmada insanların %33'ü bir hafta boyunca telefonlarından ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih etti.
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İLTİFATLAR
Güzel bir iltifat duymaktan kim hoşlanmaz?
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2011 yılında yapılan bir araştırmada üniversite çağındaki kişilerin, sevişmek yerine egolarını tatmin etmekten daha çok hoşlandıkları belirlendi.
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YEMEK
Sevdiğiniz yemeklerden ne kadar ayrı kalabilirsiniz?
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2012 yılında yapılan bir anket sonucuna göre bekar kadınların 1 yıl boyunca çok sevdikleri yemeklerden ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmış.
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İNTERNET
2008 yılında bir bilgisayar şirketinin yaptığı araştırmada kadınların %46'sının 2 hafta boyunca internet erişimlerinin sınırlandırılması yerine seks yapmamayı tercih ettikleri tespit edilmiş.
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Erkeklerde ise bu oran %30 civarında.
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GENÇLİK
Cilt bakım ve makyaj ürünleri satan kozmetik firması Elizabeth Arden, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada "Seks yapmak mı yoksa genç kalmak mı?" sorusunu kadınlara sordu.
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Araştırma sonucunda ise kadınların 1 yıl boyunca seks yapmak yerine yavaş yavaş yaşlanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.
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