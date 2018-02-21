Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler

Peki cinsellik hangi ülkede nasıl bir algı yaratıyor, nasıl yaşanıyor? İşte cevabı...

Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma

1 / 31 YENİ ZELANDA Yeni Zelanda'lılar orgazmı uluslararası bir gün olarak kutluyor.

2 / 31 AVUSTURYA Avusturya'da yaklaşık beş kişiden biri en yakın arkadaşlarının partnerleriyle ilişkiye girdiğini söylüyor.

3 / 31 IRAK Çoğu Iraklı "Viagra" kelimesini kullanmaktan utandığı için eczanelere "Mavi tablet alabilir miyim?" diyor. Bu çekingenliğe rağmen Viagra'nın satışları Irak'ta iki katına çıkmış.

4 / 31 ALMANYA Pornografik sinema ve TV cinsel ilişki şovlarının yapımında ise dünya liderliği Almanya'da. Yaklaşık 600 yeni pornografik film her ay satışa sunuluyor.

5 / 31 ÇİN Cinsel ilişki filmleri Çin'de veterinerler tarafından da kiralanıyor.

6 / 31 PAKİSTAN Pakistan'da kadınları en çok heyecanlandıran detayların başında erkeklerin çorapsız ayakkabı giymeleri geliyor.

7 / 31 MALEZYA Malezya'da ise dikenli bir Hindistan meyvesi kötü kokusu nedeniyle bir çok otel tarafından yasaklanmış. Ama kadınları tahrik etmeye yetiyor.

8 / 31 Fakat Malezyalı kadınlar bu meyvenin kötü kokusuyla ilgilenmeyerek yalnızca afrodizyak etkisi için yiyorlar.

9 / 31 MISIR Mısır'da güzellik anlayışı hayli ilginç! İdeal güzelin tombul olması gerekiyor. Bir kadına "zayıf" denilmesi ona hakaret olarak algılanıyor.

10 / 31 JAPONYA Japonya'da orta yaşlı erkeklerin ellerinde cinsel içerikli çizgi romanları görürseniz şaşırmayın.

11 / 31 Birkaç Japon internet sitesi, genç kızların giyilmiş iç çamaşırlarını müşterileri satmalarına izin veriyor.

12 / 31 İSVİÇRE İsviçre'de aşıklar rahat rahat ilişkiye giremiyorlar. Çünkü akşam saat ondan sonra gürültü yaparlarsa komşuları polisi arayıp onları şikayet edebilir.

13 / 31 ÇİN Çin''de yaşayanların yüzde 70''i yeni tanıştığı bir partnerle korunmadan birlikte olabileceğini söylüyor. Bu grubun yüzde 59''u koruma olmadan ilişkiye giriyor.

14 / 31 RUSYA Rusların yaklaşık yüzde 40'ı ilk gece, yüzde 25'i ise ilk hafta ilişkiye girdiklerini söylüyor.

15 / 31 TAYLAND Tayland'da evli erkeklerin evlenmeden önceki ortalama ilişki partnerleri 30.2 iken, kadınların sadece 0.03.

16 / 31 CİNSELLİKLE İLGİLİ ŞOKE EDEN AÇIKLAMA Cep telefonu, internet ya da uyku gibi bağımlılıkların seks yapmaya tercih edildiğini biliyor muydunuz? Seks üzerinde yapılan bu araştırma sonuçları sizi çok şaşırtacak.

17 / 31 İşte sekse tercih edilen 6 şey...

18 / 31 UYKU Yorgun olduğunuz gecelerde seks yapmayı mı yoksa bir an önce uykuya dalmayı mı istersiniz?

19 / 31 Amerika'da İyi Uyku Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre insanların %12'si geceleri seks yapmak yerine uykuyu tercih ediyor.

20 / 31 AKILLI TELEFONLAR Akıllı telefonların hayatımızdan çıktığı bir an bile yok. Amerika'da yapılan bir araştırmada insanların cep telefonlarına seks yapmaktan daha bağımlı oldukları ortaya çıktı.

21 / 31 2011 yılında yapılan araştırmada insanların %33'ü bir hafta boyunca telefonlarından ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih etti.

22 / 31 İLTİFATLAR Güzel bir iltifat duymaktan kim hoşlanmaz?

23 / 31 2011 yılında yapılan bir araştırmada üniversite çağındaki kişilerin, sevişmek yerine egolarını tatmin etmekten daha çok hoşlandıkları belirlendi.

24 / 31 YEMEK Sevdiğiniz yemeklerden ne kadar ayrı kalabilirsiniz?

25 / 31 2012 yılında yapılan bir anket sonucuna göre bekar kadınların 1 yıl boyunca çok sevdikleri yemeklerden ayrı kalmak yerine seks yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıkmış.

26 / 31 İNTERNET 2008 yılında bir bilgisayar şirketinin yaptığı araştırmada kadınların %46'sının 2 hafta boyunca internet erişimlerinin sınırlandırılması yerine seks yapmamayı tercih ettikleri tespit edilmiş.

27 / 31 Erkeklerde ise bu oran %30 civarında.

28 / 31 GENÇLİK Cilt bakım ve makyaj ürünleri satan kozmetik firması Elizabeth Arden, 2013 yılında yaptığı bir araştırmada "Seks yapmak mı yoksa genç kalmak mı?" sorusunu kadınlara sordu.

29 / 31 Araştırma sonucunda ise kadınların 1 yıl boyunca seks yapmak yerine yavaş yavaş yaşlanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

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