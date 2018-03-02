Veteriner hala sizi görebiliyor!

Kendi bakış açısını veterineri göremeyeceği şekilde değiştirince veterinerin de kendisini görmeyeceğine inanan hayvanlar oldukça komik görüntüler ortaya çıkardı.

Veterinerden saklanmaya çalışan hayvanlar

1 / 69 İçinde bulundukları durumdan oldukça korkan sevimli hayvanlar ne yapıp edip veterinerin elinden kurtulmanın peşine düşünce ortaya da oldukça ilginç görüntüler çıkıyor.

2 / 69 Kendi görmeyince veterinerin de kendisini görmeyeceğini düşünen kediler ve köpekler bakın bu durum için nasıl çözümler buluyor...

3 / 69

4 / 69

5 / 69

6 / 69

7 / 69

8 / 69

9 / 69

10 / 69

11 / 69

12 / 69

13 / 69 KOMİK ŞEKİLDE UYUYAN HAYVANLAR Evcil hayvan sahibi bir kişinin kedisinin tuhaf uyku pozisyonuyla ilgili tavsiye isteyince ardı arkası kesilmeyen bir paylaşım furyası başladı.

14 / 69 Twitter'da paylaşılan fotoğraflar hayvanların uyurken ne kadar tuhaf göründüğünü gözler önüne serdi.

15 / 69 Bazı hayvanlar gözleri açıkken bile kendinden gçebilirken bazılarıysa ışıktan dahi rahatsız olup kafasını bulduğu herhangi birşeyle kapatmayı tercih etti.

16 / 69 İşte evcil hayvanların bakarken oldukça eğleneceğiniz o tuhaf uyku stilleri...

17 / 69

18 / 69

19 / 69

20 / 69

21 / 69

22 / 69

23 / 69

24 / 69

25 / 69

26 / 69

27 / 69

28 / 69

29 / 69

30 / 69

31 / 69

32 / 69

33 / 69

34 / 69

35 / 69

36 / 69

37 / 69

38 / 69

39 / 69

40 / 69

41 / 69

42 / 69

43 / 69

44 / 69

45 / 69

46 / 69

47 / 69

48 / 69

49 / 69

50 / 69

51 / 69

52 / 69

53 / 69

54 / 69

55 / 69

56 / 69

57 / 69

58 / 69

59 / 69

60 / 69

61 / 69

62 / 69

63 / 69

64 / 69

65 / 69

66 / 69

67 / 69

68 / 69