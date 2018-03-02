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Veteriner hala sizi görebiliyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Veterinere götürülen hayvanlar durumun farkına varınca saklanmak için pek çok yol deniyorlar. Fakat pek işe yaradığı söylenemez.

Kendi bakış açısını veterineri göremeyeceği şekilde değiştirince veterinerin de kendisini görmeyeceğine inanan hayvanlar oldukça komik görüntüler ortaya çıkardı.

Veterinerden saklanmaya çalışan hayvanlar

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İçinde bulundukları durumdan oldukça korkan sevimli hayvanlar ne yapıp edip veterinerin elinden kurtulmanın peşine düşünce ortaya da oldukça ilginç görüntüler çıkıyor.
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Kendi görmeyince veterinerin de kendisini görmeyeceğini düşünen kediler ve köpekler bakın bu durum için nasıl çözümler buluyor...
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KOMİK ŞEKİLDE UYUYAN HAYVANLAR

KOMİK ŞEKİLDE UYUYAN HAYVANLAR
Evcil hayvan sahibi bir kişinin kedisinin tuhaf uyku pozisyonuyla ilgili tavsiye isteyince ardı arkası kesilmeyen bir paylaşım furyası başladı.
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Twitter'da paylaşılan fotoğraflar hayvanların uyurken ne kadar tuhaf göründüğünü gözler önüne serdi.
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Bazı hayvanlar gözleri açıkken bile kendinden gçebilirken bazılarıysa ışıktan dahi rahatsız olup kafasını bulduğu herhangi birşeyle kapatmayı tercih etti.
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İşte evcil hayvanların bakarken oldukça eğleneceğiniz o tuhaf uyku stilleri...
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Anahtar Kelimeler:
veteriner kedi köpek Hayvan komik

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