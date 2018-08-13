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Yaşamları göz kamaştırdı! Onlar ülkelerinin en zengin çocukları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:17 | Son Güncelleme

Singapur'un Zengin Çocukları isimli instagram hesabında paylaşılan fotoğraflar dünyada yankı uyandırdı.

Ülkelerinin önde gelen zenginlerinden olan aileleri sayesinde göz kamaştıran bir yaşama sahip olan bu gençler paylaşımlarıyla yaşıtlarını kıskandırıyor.

Singapur'un zengin çocukları

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Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biride Singapur'un Zengin Çocukları adlı hesap.
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Babaları ülkelerinin en çok kazanan iş insanları arasında yer alan, bazıları gösteri dünyasında, moda alanında kendilerine kariyer yapan Singapurlu zenginler görenlerin gözlerini kamaştıran yaşam tarzlarından kesitleri bu sayfada paylaşıyor.
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Singapurlu zenginler görenlerin gözlerini kamaştıran yaşam tarzlarından kesitleri bu safyada paylaşıyor.
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Özel iç tasarımlarıyla lüks jetler, birbirinden görkemli yatlar, dünyanın en pahalı otellerinde şehre kuş bakışı güller içinde yapılan banyolar, her biri servet değerinde takılar...
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Kısacası lüks yaşam alışkanlıklarına dair ne varsa bu sayfanın kullanıcıları tarafından gözler önüne seriliyor.
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İşte Singapur'un Zengin Çocukları adlı o hesapta yer alan paylaşımlardan bazıları.
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Singapur zengin

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