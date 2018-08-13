Yaşamları göz kamaştırdı! Onlar ülkelerinin en zengin çocukları

Ülkelerinin önde gelen zenginlerinden olan aileleri sayesinde göz kamaştıran bir yaşama sahip olan bu gençler paylaşımlarıyla yaşıtlarını kıskandırıyor.

Singapur'un zengin çocukları

1 / 56 Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biride Singapur'un Zengin Çocukları adlı hesap.

2 / 56 Babaları ülkelerinin en çok kazanan iş insanları arasında yer alan, bazıları gösteri dünyasında, moda alanında kendilerine kariyer yapan Singapurlu zenginler görenlerin gözlerini kamaştıran yaşam tarzlarından kesitleri bu sayfada paylaşıyor.

3 / 56 Singapurlu zenginler görenlerin gözlerini kamaştıran yaşam tarzlarından kesitleri bu safyada paylaşıyor.

4 / 56 Özel iç tasarımlarıyla lüks jetler, birbirinden görkemli yatlar, dünyanın en pahalı otellerinde şehre kuş bakışı güller içinde yapılan banyolar, her biri servet değerinde takılar...

5 / 56 Kısacası lüks yaşam alışkanlıklarına dair ne varsa bu sayfanın kullanıcıları tarafından gözler önüne seriliyor.

6 / 56 İşte Singapur'un Zengin Çocukları adlı o hesapta yer alan paylaşımlardan bazıları.

7 / 56

8 / 56

9 / 56

10 / 56

11 / 56

12 / 56

13 / 56

14 / 56

15 / 56

16 / 56

17 / 56

18 / 56

19 / 56

20 / 56

21 / 56

22 / 56

23 / 56

24 / 56

25 / 56

26 / 56

27 / 56

28 / 56

29 / 56

30 / 56

31 / 56

32 / 56

33 / 56

34 / 56

35 / 56

36 / 56

37 / 56

38 / 56

39 / 56

40 / 56

41 / 56

42 / 56

43 / 56

44 / 56

45 / 56

46 / 56

47 / 56

48 / 56

49 / 56

50 / 56

51 / 56

52 / 56

53 / 56

54 / 56

55 / 56