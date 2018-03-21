Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar

Zina yaptığı gerekçesiyle çevredekilerin saldırsına uğrayan çifte ceza olarak bakın ne yapıldı.

Zina yaptı deyip böyle cezalandırdılar

1 / 15 Evlilik dışı ilişkilere insanlık dışı cezaların uygulandığı Endonezya yine benzer bir olayla gündeme geldi. Endonezya'da birlikte 'yakalanan' genç çift, evli olmadıkları için cezalandırıldı. Fuhuş yapmakla suçlanan gençlerin başına kanalizasyondan çıkarılan pislikler döküldü.

2 / 15 Endonezya’nın Aceh bölgesinde kaydedilen görüntülerde çaresizce oturan çiftin başları öne eğik. Arkalarından gelen bir adam ise kanalizasyon pislikleriyle dolu kovayı çiftin başlarından aşağıya döküyor. Bunun nedeni ise, çiftin evli olmadığı halde görüşüyor olması.

3 / 15 Genç adamın evinde baş başa oldukları sırada komşularına yakalanan çiftin, zina yapmakla suçlandığı öğrenildi.

4 / 15 Görüntülerin kaydedildiği anların hemen ardından polis olay yerine gelirken, çift gözaltına alındı.

5 / 15 Çift, herkesin önünde işkence görürken, polisin onları 'cezalandıranlara' yönelik bir yaptırım uygulamaması dikkat çekti.

6 / 15 ZİNA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN DEFALARCA KIRBAÇLANDI Endonezya'da zina yaptığı iddia edilen kadın yakalanarak herkesin gözleri önünde cezalandırıldı. Yüzüne maske takan bir kişi tarafından sopa ile dövülen kadının görüntüleri dünyada yankı uyandırdı.

7 / 15 Beyaz giydikten sonra ceza çekeceği alana getirilen kadın dizleri üzerine çöktürülerek kendisine yapılanlara sesini çıkarmadan boyun eğmek zorunda bırakılıyor. Toplam 10 kişinin cezalandırıldığı olayda kadın 100 kırbaç yerken, 9 erkek 8 ve 18 kez kırbaçlandı.

8 / 15 Şeriat yasalarının uygulandığı Aceh'te bu ceza ilk kez verilmiyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Başsavcı Rivanli Azis mahkumların meclis önünde zina itirafından bulunduklarını söyledi.

9 / 15 Azis, ceza alanlar arasında hamile kadınlar olduğundaysa kadınların bebeklerini doğurduktan sonra kamçılandığını da açıklamalarına ekledi.

10 / 15 TOPLU TAŞIMADA SALDIRIYA UĞRADILAR Hindistan'da bir toplu taşıma aracında çekilen görüntüler sanal alemde büyük yankı uyandırdı.

11 / 15 Cep telefonuyla saniye saniye çekilen görüntülerde, otobüsteki topluluğun genç bir çifti köşeye sıkıştırıp saldırdığı görülüyor. Kız arkadaşına sarıldığı için gence tepki gösteren topluluk, köşeye sıkıştırdıkları çocuğun kafasına vuruyor.

12 / 15 Aldığı darbeleri engellemeye çalışan tek kişi ise kız arkadaşı oluyor.

13 / 15 Kendilerine karşı gelmesine sinirlendikleri kıza da tepkilerini fiziksel olarak gösteren kişiler, genç kızın zaman zaman saçını çekiyor, zaman zamansa kenara çekerek arkasına sakladığı sevgilisine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte o tepki çeken görüntüler...

14 / 15 SOKAKTA ÖPÜŞEN ÇİFTE PARA CEZASI KESİLDİ Ali Neşet isimli vatandaş sosyal medya hesabından İstanbul’da Samatya’da kız arkadaşı ile sahilde öpüştüğü için kendisine para cezası kesildiğini ileri sürdü.