HABER

18 Nisan Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye beş bilenlere! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:12 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 879. hafta Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadığı için devir kuralı gereği büyük ikramiye beş bilen 32 kişiye dağıtıldı. Haftanın şanslıları, 116 biner lira ikramiye kazandılar. İşte 18 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları, Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama ve haftanın sayıları...

18 Nisan Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye beş bilenlere! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları)

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 18 Nisan Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyordu. Çünkü 3 haftadır devir eden Şans Topu çekilişinde 3,7 milyon liralık ikramiye birikmişti. Ve bu hafta 5+1 bilen olmaz ise ikramiye beş bilenlere dağıtılacaktı. Bu yüzden Şans Topu çekilişine katılım yüksekti. Milli Piyango İdaresi, 21.15'te haftanın şanslı Şans Topu sayılarını belirledi. Fakat bu hafta yine 5+1 bilen olmadı. Ve beş bilen 32 kişi 116'şar bin lira ikramiye kazandı. İşte 879. hafta Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişin sayısal detayları...

18 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 879. haftanın şanslı sayıları

08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10

Şans Topu oyun planı gereği 4'üncü kez 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 278 bin 263 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 5 milyon 971 bin 327 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 339 bin 257 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 746 bin 964 lira 35 kuruş aktarılacak.

sans-topu-sonuclari

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI NASIL İŞLİYOR?

Şans Topu, On Numara ve Sayısal Loto'da devir kuralı vardır. Bu oyunları oynayan katılımcılar, devir kuralı tam olarak nasıl işliyor bazen karıştırabiliyorlar. Bu yüzden Milli Piyango İdaresi bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre; Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi ve 17 Mart 2018 tarihli çekilişin sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

GEÇEN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 878'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 23, 25, 26, 30 + 04 olarak belirlendi. Bu numarlardan 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 609 bin 988 lira 25 kuruş haftaya devretti. Üçüncü kez devreden oyunun bu haftaki çekilişinde, 2 milyon 148 bin 653 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 223 bin 174 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 682 bin 112 lira 47 kuruş aktarılacak.

Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları 18 nisan şans topu sonuçları milli piyango mpi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül, Adnan Oktar için uzaklaştırma kararı aldırdı

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Fatih Terim: 'En büyük hata benim'

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 19 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Eskişehir’deki katliamda yeni belge ortaya çıktı

Eskişehir’deki katliamda yeni belge ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.