18 Nisan Şans Topu sonuçları: Büyük ikramiye beş bilenlere! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları)

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. 18 Nisan Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyordu. Çünkü 3 haftadır devir eden Şans Topu çekilişinde 3,7 milyon liralık ikramiye birikmişti. Ve bu hafta 5+1 bilen olmaz ise ikramiye beş bilenlere dağıtılacaktı. Bu yüzden Şans Topu çekilişine katılım yüksekti. Milli Piyango İdaresi, 21.15'te haftanın şanslı Şans Topu sayılarını belirledi. Fakat bu hafta yine 5+1 bilen olmadı. Ve beş bilen 32 kişi 116'şar bin lira ikramiye kazandı. İşte 879. hafta Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişin sayısal detayları... 18 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu 879. haftanın şanslı sayıları 08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10 Şans Topu oyun planı gereği 4'üncü kez 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 278 bin 263 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 5 milyon 971 bin 327 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 339 bin 257 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 746 bin 964 lira 35 kuruş aktarılacak. ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI NASIL İŞLİYOR? Şans Topu, On Numara ve Sayısal Loto'da devir kuralı vardır. Bu oyunları oynayan katılımcılar, devir kuralı tam olarak nasıl işliyor bazen karıştırabiliyorlar. Bu yüzden Milli Piyango İdaresi bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre; Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir. Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi ve 17 Mart 2018 tarihli çekilişin sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır. Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.