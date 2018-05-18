19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin dönem noktalarından birinin yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı Samsun'a attı. İşte !9 Mayıs bayramının tarihi ve bu özel günün anlam ve önemini anlatan paylaşımlık 19 Mayıs mesajları...

19 MAYIS BAYRAMININ TARİHİ

Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.