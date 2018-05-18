19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin dönem noktalarından birinin yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Bundan 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı Samsun'a attı. İşte !9 Mayıs bayramının tarihi ve bu özel günün anlam ve önemini anlatan paylaşımlık 19 Mayıs mesajları...
19 MAYIS BAYRAMININ TARİHİ
Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün geçlere armağanı, egemenliğimizin kıvançlı ve onurlu günü, 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı‘nı kutluyorum.
Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını gururla anıyor ve 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı‘nı kutluyorum.
Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı kutlu olsun.
Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk
Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.
Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun
Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.
Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.
Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.
RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI
Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını andığımız bu özel günde resimli mesajlar paylaşmak istenler için anlamlı 19 Mayıs mesajları...
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