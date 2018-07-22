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1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik için yaş sınırının 31 Aralık 1993 tarihi ile bu tarihten önce doğanlar olarak belirlenmesinin ardından, 1994 doğumlular sosyal medya üzerinden '#1994ebedellimasada' kampanyasını başlattı. Pazartesi günü başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan bedelli askerlik teklifinin sonucunda '1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi?', '25 yaşından gün alanlar bedelli askerlik yapabilecek mi?' soruları merak ediliyor.

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Bedelli askerlik için kritik görüşmeler yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak. Bu görüşmeye saatler kala, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen 1994 doğumlulular '#1994eBedelliMasada' etiketiyle kampanya başlattı.

Bedelli askerlik yasasına '25 yaşından gün alanlar da dahil' ibaresinin eklenmesini isteyen 1994 doğumluların kampanyasına çok sayıda mesaj atıldı.

'#1994eBedelliMasada' etiketi Türkiye'den en çok konuşulan konular arasına girdi.

TORBA TEKLİF GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmelerine 23 Temmuz pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak.

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