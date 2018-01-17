HABER

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 19:04 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İç ve dış gelişmelerin görüşüldüğü kritik MGK topantısı bugün saat 15.20’de başladı. ‘Afrin operasyonu’ ve ‘OHAL’in uzatılması’ olmak üzere iki kritik başlığın yer aldığı MGK toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının ardından MGK Bildirisi’nin yayınlanması bekleniyor.

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün "ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak sınır güvenlik gücü kurma kararına ilişkin MGK'den bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, sınır güvenliği konusunda hiç değiştirmedi pozisyonunu, Afrin konusunda pozisyonunu değiştirmedi. Geçmişte, hatırlayın ABD, Münbiç ve Rakka ile ilgili maalesef verdiği sözlerin hiçbirisinin arkasında durmadı. DEAŞ ile mücadele için oluşturulan yapının daha sonra biz aslında DEAŞ ile mücadele için oluşturulmadığını gördük. Rakka'da biz neyi gördük? PYD ve DEAŞ'ın aslında kardeş olduğunu gördük Rakka'da. Şimdi, Amerika bir sınır güvenliği biriminden bahsediyor. Afrin'deki PYD yapılanmasının bunun dışında olduğunu söylüyor. Ama bizim ne söylediğimiz önemli, biz açık bir şekilde şunu söylüyoruz, biz diyoruz ki (Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak, NATO'ya da sorumluluklarını hatırlatarak. Kendi sınır güvenliğimizi sonuna kadar koruruz.

'AFRİN'LE İLGİLİ TAVSİYE KARARI ÇIKACAKTIR'

Afrin ile ilgili de bugün MGK'den bir tavsiye kararı çıkacaktır. Türkiye'nin pozisyonu son derece açık ve nettir. Bu sadece Afrin ile ilgili değil, Kuzey Suriye ya da bizim güney sınırımızda biz bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Orada oluşturulacak olan terör devletine de her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon MGK Milli Güvenlik Kurulu OHAL Afrin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.