2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün "ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak sınır güvenlik gücü kurma kararına ilişkin MGK'den bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, sınır güvenliği konusunda hiç değiştirmedi pozisyonunu, Afrin konusunda pozisyonunu değiştirmedi. Geçmişte, hatırlayın ABD, Münbiç ve Rakka ile ilgili maalesef verdiği sözlerin hiçbirisinin arkasında durmadı. DEAŞ ile mücadele için oluşturulan yapının daha sonra biz aslında DEAŞ ile mücadele için oluşturulmadığını gördük. Rakka'da biz neyi gördük? PYD ve DEAŞ'ın aslında kardeş olduğunu gördük Rakka'da. Şimdi, Amerika bir sınır güvenliği biriminden bahsediyor. Afrin'deki PYD yapılanmasının bunun dışında olduğunu söylüyor. Ama bizim ne söylediğimiz önemli, biz açık bir şekilde şunu söylüyoruz, biz diyoruz ki (Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak, NATO'ya da sorumluluklarını hatırlatarak. Kendi sınır güvenliğimizi sonuna kadar koruruz.

'AFRİN'LE İLGİLİ TAVSİYE KARARI ÇIKACAKTIR'

Afrin ile ilgili de bugün MGK'den bir tavsiye kararı çıkacaktır. Türkiye'nin pozisyonu son derece açık ve nettir. Bu sadece Afrin ile ilgili değil, Kuzey Suriye ya da bizim güney sınırımızda biz bir terör koridoruna asla müsaade etmeyiz. Orada oluşturulacak olan terör devletine de her ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyiz."