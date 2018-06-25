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24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

24 Haziran öncesi MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında 'anıracağını' söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP'den özür diledi.

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.

Okuyan, canlı yayında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahatlıkla aştı. Okuyan, seçim sonuçlarının netleşmesi ardından Twitter'da açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP'den özür dileyen Okuyan, "Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP’den özür diliyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mhp barajı geçerse anırmasam şerefsizim demiştin Sn. Devlet Bahçeliden özür dilemen seni şerefsiz olmaktan alıkoymaz, Özürün kabul edilmedi Tandoğan meydanın da anırmanı bekliyoruz
sende sözünü tut artık okuyan konuşurken bol keseden atıyon artık bi anır da güzel sesini ülkem duysun yok artık öle özür kabul edilmez çölaşlanı da yanına al beraber bi anırın
Sürekli anırıyor. Bunlardan adam olmazzzz.
bizde bir laf var. insan sözünden hayvan yularından bağlanır. delikanlı bir insan isen Tandoğan’ a çıkar gereğini yaparsın sözünün arkasında durmak için. ha yok delikanlı değilsende etek giyer gezersin
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