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ABD jetlerinden Rus bombardıman uçağına önleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:36 | Son Güncelleme

Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına, ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldı - Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) sözcüsü Binbaşı Andrew Hennessy: "Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti"

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00’da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD’a bağlı F-22 uçaklarının önleme yaptığını belirtti.

Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Hennessy, “Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti.” ifadelerini kullandı.

NORAD’ın Kuzey Amerika’da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti.

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ABD Alaska NORAD Rusya

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