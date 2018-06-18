HABER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün önceki gün Gaziantep'te özel bir hastaneyi ziyaret etmesi ve sonrasında bu hastaneyi 'Şehitkamil Devlet Hastanesi' olarak açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Açıklama yapan Bakan Gül, "Yoğun ziyaret trafiğinde peş peşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te ziyaret ettiği özel hastaneyi sosyal medya hesabı üzerinden ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olarak paylaştı ve paylaşımında, “Şehitkamil Devlet Hastanesinde şifa arayan hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Vatandaşlarımız standartları yüksek sağlık hizmetinden azami derecede faydalanıyorlar, Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.

Bu paylaşımın üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Bakan’a, Gaziantep’teki devlet hastanesinin bakımsız ve kirli olduğu şeklinde eleştiri getirdi.

DEVLET HASTANESİ YERİNE ÖZEL HASTANE FOTOĞRAFI

Kısa bir süre sonra Bakan Gül’ün ziyaret ettiğini söylediği ve sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaştığı hastanenin aslında ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olmadığı ortaya çıktı. Hastane içerisinde paylaşılan fotoğrafların arasında bir hastanın özel hastaneye ait kalp şeklinde bir yastık tuttuğu görülüyor.

Diğer bir fotoğrafta da hastane doktorlarının yine aynı özel hastane logolu önlükler giydiği belli oluyor. Bakan’ın yüksek standartlarıyla övündüğü hastanenin, Gaziantep’te hizmet veren özel bir hastane olduğu paylaşılan fotoğraflar sonrası doğrulandı ve bu paylaşıma birçok tepki mesajı yağdı.

‘SEHVEN KARIŞMIŞ’ DEDİ

Bakan Gül, bu tweetin haber yapılmasının ardından yeni bir mesaj daha paylaştı. Gül mesajında “Yoğun ziyaret trafiğinde peş peşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış. Bu vesile ile Gaziantep Medical Park ve Şehitkamil Hastanelerinde tedavileri başarıyla süren hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.


PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)
Salihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldüSalihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı abdülhamit gül Gaziantep hastane Devlet Hastanesi Özel Hastane açıklama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Okuyucu Yorumları 5 yorum
BUNLARIN ALAYI YALAN DOLAN....
DÜLDÜL HAMİT TİR NE YAPSA YERİDİR....
ben boyle duzenin icine edeyim gul gibi yemiz insanlar disarda dururken cahil cuhela ve yalakalar ulkeyi sarmis milletin iliğini somuruyor.
hükümetin üyelerinin kalitesi göz kamaştırıyor maşallah
BUNLARIN HAYATI YALAN VE RİYA ÜZERİNE KURULU, AKP DEYİNCE AKLIMA YOLSUZLUK HIRSIZLIK YALAN VE RİYA GELİYOR
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.