Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te ziyaret ettiği özel hastaneyi sosyal medya hesabı üzerinden ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olarak paylaştı ve paylaşımında, “Şehitkamil Devlet Hastanesinde şifa arayan hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Vatandaşlarımız standartları yüksek sağlık hizmetinden azami derecede faydalanıyorlar, Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” dedi.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde şifa arayan hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlaştık. Vatandaşlarımız standartları yüksek sağlık hizmetinden azami derecede faydalanıyorlar, Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/myMoBfTglB — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 17 Haziran 2018

Bu paylaşımın üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Bakan’a, Gaziantep’teki devlet hastanesinin bakımsız ve kirli olduğu şeklinde eleştiri getirdi.

DEVLET HASTANESİ YERİNE ÖZEL HASTANE FOTOĞRAFI

Kısa bir süre sonra Bakan Gül’ün ziyaret ettiğini söylediği ve sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaştığı hastanenin aslında ‘Şehitkamil Devlet Hastanesi’ olmadığı ortaya çıktı. Hastane içerisinde paylaşılan fotoğrafların arasında bir hastanın özel hastaneye ait kalp şeklinde bir yastık tuttuğu görülüyor.

Diğer bir fotoğrafta da hastane doktorlarının yine aynı özel hastane logolu önlükler giydiği belli oluyor. Bakan’ın yüksek standartlarıyla övündüğü hastanenin, Gaziantep’te hizmet veren özel bir hastane olduğu paylaşılan fotoğraflar sonrası doğrulandı ve bu paylaşıma birçok tepki mesajı yağdı.

‘SEHVEN KARIŞMIŞ’ DEDİ

Bakan Gül, bu tweetin haber yapılmasının ardından yeni bir mesaj daha paylaştı. Gül mesajında “Yoğun ziyaret trafiğinde peş peşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış. Bu vesile ile Gaziantep Medical Park ve Şehitkamil Hastanelerinde tedavileri başarıyla süren hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Yoğun ziyaret trafiğinde peşpeşe yaptığımız hastane ziyaretlerimizin fotoğrafları sehven karışmış. Bu vesile ile Gaziantep Medical Park ve Şehitkamil Hastanelerinde tedavileri başarıyla süren hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun. https://t.co/0wSnTc4LEc — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 18 Haziran 2018



