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Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 01:50 | Son Güncelleme 45 dakika önce

Adana Adliyesi'nde bir polisin iki çocuğu dövdüğü haberiyle ilgili Adana Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Adana Valiliği tarafından, adliye koridorunda bir polisin 2 çocuğa tokat attığı yönündeki iddialara ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana'da adliye koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonunca, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dilekçeyi veren avukatlar, olay anına ilişkin olarak cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

(DHA)

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