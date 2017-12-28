Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adana Valiliği tarafından, adliye koridorunda bir polisin 2 çocuğa tokat attığı yönündeki iddialara ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana'da adliye koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.
Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonunca, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dilekçeyi veren avukatlar, olay anına ilişkin olarak cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.
(DHA)
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