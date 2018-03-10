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Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bebek Uşağı ve Horan köylerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası TSK ve ÖSO'nun Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreye kadar indi. Afrin'den şiddetli geçen bir çatışmanın ardından bulunan bir mermi kovanının havada başka bir mermi ile çarpışarak içinde kaldığı görüldü. TSK tarafından , Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Son dakika habere göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

AFRİN'İN MERKEZİNE SON 5 KİLOMETRE

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bebek Uşağı ve Horan köylerini terör örgütü PKK'dan temizledi. Dün pek çok noktada teröristlerin temizlenmesinin ardından Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreye kadar indi. İlçe merkezi sınırlarına ulaşıldı. TSK ve ÖSO’nun bulunduğu yerden, Afrin’in görünümünün fotoğrafı paylaşıldı.

ASDA

MERMİLER HAVADA ÇARPIŞTI

Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun bir çatışmanın ardından buldukları mermi kovanında havada çarpışan başka bir mermi kovanının çekirdeği bulunuyordu. Bu görüntü ile bölgede ne denli zor bir mücadelenin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin'in Anab ve Meryemeyn köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırmıştı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.

Dün, gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER AN AFRİN MERKEZİNE GİREBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nın 49. gününde yaptığı açıklamada, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.

164 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

AA

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı PYD PKK TSK

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Ayağınıza Taş, Gözünüze Yaş değmesin İnşallah. Allah Yar ve Yardımcınız olsun.
arkadaş havada kovan gitmez sadece çekirdek gider bu resmin anlattığı yanlış
@mtngl27 , mallardan gazeteci olursa, yaptığı haberde böyle olur. :))
yetmez oncacık mı en az 10000 leş istiyoruz
düşmanı çembere almak hatalı,sivil halka zarar verirler sorumlusu biz oluruz.kuşatma hilal olursa siviller oradan kaçabilir.bu durumda fazladan bir dikkat gerekir.tuzaklamalar için çok hassas olmalı! allah askerimizin yardımcısı olsun!
Kaç terörist var ki orada?
mermi kovanı içinde kalmış..yandan açmışlar içine mermi koymuşlar..bunu yiyen var mı diye düşünsem..vardır tabiki..bu ülkede ankarada telefonla ben allahım diyen adam 2.5 milyon TL dolandırıcılık yapmış..inanan var tabiki bunlara
çekirdek kapsülden ayrılmadan atış yapan silah mı yapmışlar
havada nasıl çarpışıyor bunlar, mermi agızdan sadece çekirdeği çıkar kovan boş şekilde kendini dışarı atar.
ne alaka mermi patladımmı çekirdek hedefe gider kovan düşer bu kon delinmiş yani bilerek yapılmış birşey Allah askerlerimize yardım etsin inşallah
fotografa bakilirsa havada carpisma yok. merminin biri daha ateslenemis görünüyor.
Havada çarpışan mermiler diyerek insanın aklı ile dalga geçmeyin. Ne zamandan beri mermiler patlamadan kovan ı ile birlikte ateşlenir oldu. Çatışma anında mermi kovanına gelen bir merminin durumunu göstermektedir. Allah Askerimizin ve polisimizi korusun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah askerimizin
mermi kovanı ile birlikte mi havalanıyormuş ki havada çarpışmışlar? Az beyin...
Çanakkale mi orası? Bir kere ÖSO dedikleriniz dağa taşa yağmur gibi sıkıyor, doluya da atıyor, boşa da . Bedava mermi nasıl olsa. Bir de adamların Afrinini temizledikten sonra Suriyelilere teslim edin.
rabbim türkü korusun orduma ceval vermesin. amma velakin yalan haber mermi kovanla berebar yani ateşlenmemiş ateşlenmemiş merminin içine nasıl kurşun giriyor biri bunumu bi açıklasın
pkk destekli kürt kölenli sokak serserileri ne olduğu belli olmayan bi deaş sponsor abd sıcak su. hayali ile yanıp tutuşan rusya dağdan gelip ortadoğuyu sahiplenen israil daha sayyımı ??
havada gelen mermi çekirdeği sabit duran kovan a girmiş çarpışma havada çrkirdeklerin çarpışmasıyla olur burada yanlış anlatım var
milletin aklıyla dalga geçer gibi haber yapıyorsunuz millet de saf inanıyor, mermiler çarpış mış mış mış!
patlamamış, kovandan ayrılmamış çekirdek nasıl yaa... askerimizin ordumuzun devletimizin yanındayız. ancak böyle de etmeyin
Amma sallamışsınız. Askerlik yapan ve 2 gr beyni olan her Türk vatandaşı bilir ki bu 2 mermi havada çarpışmamış. Bir mermi şeritteki başka bir mermiye gelip saplanmış. Kovanıyla mermi atan silah henüz icad edilmedi.
Habermi yalan fotografmi alakasiz silah kovanlami firlatiyor muhimmati
Bu haber yalan gibi bu çekirdek kovana nasıl girmiş kovan havada nasıl gidiyor bunu açıklayın inanalım
Mermi kovanla mı gidiyormuş havada
Daha patlamamış mermi. Aklımızla alay mı ediyorsunuz.
güzel günler bu ülkeyi bekliyor yorumlardaki kalite ve dikkat bunu gösteriyor Allah kaliteli insanları artirsin
Bu adamlara nasıl bunkadar silah veriliyor ya Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Çanakkale savaşlarına benzetme yapmaya çalışmışlar ama sıvamışlar. Mermi çekirdekleri havada çarpışmamış bir şey olmamış. Yerde duran kovanlı mermiye ateş et aynı şey olur. Kimsenin Afrin operasyonunu küçümsediği yok, ama bu tip efsanelere gerek yok.
Şuna eminim ki bu haberi yapan askerliğini bedelli yapmış
bebek katilleri hayatlarının hatasını yaptılar. kendileri fare sırtlan köstebek iken ASLAN zannettiler .Dağlarda mağaralarda köstebek gibi yılan gibi yaşayıp ara sıra aslana saldırıp taciz ediyorlardı. Bu bebek katillerine ""siz aslansınız" DEYİNCE onlarda kandılar. Özgürlüklerini ilan ettiler. Şimdi bu yanuılgının cezasını çekiyorlar çekecekler. Rabbim mehmetciğin attığı her mermiyi SAAD BİN VAKKASIN oku yerine koysun.
bu haberi yapan ya bedelli yaptı yada çürük aldı kesin. kovan ne alaka mermiylemi birlikte gitti.
habere bak.yani çanakkale kadar büyük çatışma öylemi.ulan gebertilen terörist üçbini yeni geçti.
patlamamış mermi havada nasıl carpisabilir bu nasıl haber nasıl gazetecilik milletin akıyla dalga geciyorlar
sallamayın sallamayın.... ahlaksızlık yapmayın.... Çanakkale destanı hikayesi yazmayın...o yazıldı....
mermi tüfekten kovanla baraber mi çıkar ki kovanla mermi havada çarpışsın..
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