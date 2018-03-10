Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Son dakika habere göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

AFRİN'İN MERKEZİNE SON 5 KİLOMETRE



TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bebek Uşağı ve Horan köylerini terör örgütü PKK'dan temizledi. Dün pek çok noktada teröristlerin temizlenmesinin ardından Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreye kadar indi. İlçe merkezi sınırlarına ulaşıldı. TSK ve ÖSO’nun bulunduğu yerden, Afrin’in görünümünün fotoğrafı paylaşıldı.

MERMİLER HAVADA ÇARPIŞTI



Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun bir çatışmanın ardından buldukları mermi kovanında havada çarpışan başka bir mermi kovanının çekirdeği bulunuyordu. Bu görüntü ile bölgede ne denli zor bir mücadelenin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.