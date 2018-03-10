Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Son dakika habere göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.
AFRİN'İN MERKEZİNE SON 5 KİLOMETRE
TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bebek Uşağı ve Horan köylerini terör örgütü PKK'dan temizledi. Dün pek çok noktada teröristlerin temizlenmesinin ardından Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin Afrin merkeze uzaklığı 5 kilometreye kadar indi. İlçe merkezi sınırlarına ulaşıldı. TSK ve ÖSO’nun bulunduğu yerden, Afrin’in görünümünün fotoğrafı paylaşıldı.
MERMİLER HAVADA ÇARPIŞTI
Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun bir çatışmanın ardından buldukları mermi kovanında havada çarpışan başka bir mermi kovanının çekirdeği bulunuyordu. Bu görüntü ile bölgede ne denli zor bir mücadelenin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin'in Anab ve Meryemeyn köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırmıştı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.
Dün, gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER AN AFRİN MERKEZİNE GİREBİLİRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nın 49. gününde yaptığı açıklamada, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.
164 BÖLGE KONTROL ALTINDA
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.
YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.
AA
Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap
Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı
Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
TOMA gelin arabası oldu! Görenler şaştı kaldı
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Onu bu görüntü fenomen yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Okuyucu Yorumları 34 yorum