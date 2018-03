Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin'in Anab ve Meryemeyn köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırmıştı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.

Dün, gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER AN AFRİN MERKEZİNE GİREBİLİRİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nın 49. gününde yaptığı açıklamada, "Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız." dedi.

164 BÖLGE KONTROL ALTINDA



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

AA