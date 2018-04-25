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Ankara'da sürpriz görüşme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.

Ankara'da sürpriz görüşme!

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Kemal Kılıçdaroğlu CHP erken seçim 24 haziran seçimi

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