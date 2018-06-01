Bakan Kaya, Kağıthane'de esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Dünyada ses çıkaran, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracağız inşallah. Güçlü bir ülke, güçlü bir lider ister. Biz Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik. Bu ülkeye ancak güçlü bir cumhurbaşkanı liderlik yapabilir." dedi.
Kaya, partisinin Kağıthane Ortabayır Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı, esnafı ziyaret etti.
Seçim irtibat bürosunun hayırlara vesile olmasını temenni eden Kaya, "Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. 24 Haziran'a kadar çalınmadık tek kapı bırakmayacağız, durmadan çalışacağız. Bu milletin ve evlatlarımızın geleceği için, kadınlarımız ve annelerimiz, evlatları için kapıları çalacak. Bütün yüreklere gireceğiz." diye konuştu.
Bakan Kaya, AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'ye birçok hizmet kazandırdığını dile getirerek, hayata geçirilen mega projelere dikkati çekti.
Milletten aldıkları güçle hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:
"Millete hizmetkar olmak için yola çıkmış bir cumhurbaşkanı adayımız var. Dünyada ses çıkaran, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracağız inşallah. Güçlü bir ülke, güçlü bir lider ister. Biz Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik. Bu ülkeye ancak güçlü bir cumhurbaşkanı liderlik yapabilir. Bunun için bu seçimlerde kapı kapı dolaşıp Cumhurbaşkanımıza oy isteyeceğiz. Allah'ın izniyle bu millet Cumhurbaşkanımızı başkan yapacak."
Herkesi kucaklayacaklarını belirten Kaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini aktardı.
Milletin vereceği güçle Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacaklarını ifade eden Kaya, Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını, dünya mazlumlarının gözünün burada olduğunu vurguladı.
Kaya, konuşmasının devamında bakanlıklarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Türkiye'nin son 10 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğuna dikkati çekti.
Açılışın ardından cadde üzerindeki esnafa ziyarette bulunan Bakan Kaya, semt pazarına girerek vatandaşlarla sohbet etti.
Kaya, kadınlara gül verdi, meyve tezgahından vatandaşlara alışveriş yaptı.
Daha sonra Çeliktepe İSMEK'e giden Kaya, burada da eğitim yapılan sınıfları gezdi.
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Dünyada ses çıkaran, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duracağız inşallah. Güçlü bir ülke, güçlü bir lider ister. Biz Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik. Bu ülkeye ancak g
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