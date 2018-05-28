Balıkesir'de sel sularına kapılarak ölen köylü toprağa verildi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde dün zeytinliğe giderken sağanak nedeniyle yükselen Sofu Deresi sularına kapılarak yaşamını yitiren İsmail Çelik (72), bugün toprağa verildi.

Bandırma'nın kırsal Edincik Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası İsmail Çelik, dün saat 11.00 sıralarında zeytinleri sulamak üzere evden ayrıldı. Edincik merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kalemlik mevkindeki zeytinlikte çalışan Çelik, Sofu Deresi'nin sağanak nedeniyle aniden yükselen sularına kapılarak boğuldu. İsmail Çelik'in cansız bedeni derenin denize döküldüğü Narlık mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu.

İsmail Çelik'in cenazesi bugün Edincik Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edincik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılğı'nca başlandı.

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