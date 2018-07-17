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Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonu deyim yerindeyse yoğunluktan kilitlendi. Ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Turan'ın telefonunda 4 bin 465 mail, 3 bin 542 kısa mesaj ve 3 cevapsız çağrı olduğu görülüyor.

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

edelli askerlikte belirsizlikler ortadan kalktı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bedelli askerlik torba yasaya ekleniyor. Bugün komisyona geliyor. Yaş sınırı 25 olarak kararlaştırılan bedelli askerliğin ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. 25 günlük bir askerlik süresi öngörüldü” dedi.

TELEFONU SUSMAK BİLMEDİ

Bülent Turan’ın bu açıklamasının ardından numarası sosyal medyada paylaşılınca telefonları susmak bilmedi. Turan, yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. Turan söz konusu paylaşımında “Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)” diyen Tuğran, “Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar” ifadelerini kullandı.

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EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Bülent Turan telefonunun ekran görüntüsünü de yine sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Turan’ın paylaştığı görüntüde telefonunda 4 bin 465 mail, 3 bin 542 kısa mesaj ve 3 cevapsız çağrı olduğu görülüyor.


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