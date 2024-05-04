Son dakika! Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 17.00'ye kadar Bauısc İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra yarışı nedeniyle askıya alınmıştır." denildi.

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