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  4. Son dakika! Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika! Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 10:24
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da gemi trafiğinin saat 17.00'ye kadar askıya alındığını duyurdu.

Son dakika! Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 17.00'ye kadar Bauısc İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra yarışı nedeniyle askıya alınmıştır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
boğaz ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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