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Masaj salonlarına fuhuş baskını! İçeriden neler çıktı neler 'Masöz' kadınlar meğer...

04.05.2024 10:45
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı, 17 masöz kadın hakkında yasal işlem yapıldı. Öte yandan iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda fuhuşta kullanılan cep telefonları, flaş bellek ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Masaj salonlarına fuhuş baskını! İçeriden neler çıktı neler 'Masöz' kadınlar meğer...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesindeki 8 masaj salonunda masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

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Salonlara eş zamanlı düzenlenen baskında, fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 16 şüpheli ile para karşılığında fuhuş yaptığı gerekçesiyle 17 masöz kadın gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 17 cep telefonu, 1 flaş bellek, çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

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9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemede, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 masöz kadın hakkında da işlem yapıldı. (DHA)

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176913_TEKIRDAG’IN-CORLU-ILCESINDE-FUHUS-YAPILDBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş masaj salonu
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