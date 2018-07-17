Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? bedelli askerlik bekleyen yüz binlerce kişi sorularının yanıtını merak ediyordu. Dün kulislerde yayılan 'bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberin yayılmasının ardından 'Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? 1992'liler bedelli askerlikten faydalanacak mı?' soruları merak edilmeye başlandı.

Bedelli Askerlik Platformu Kurucu Başkanı Ferhat Doğan, iddialarla ilgili Özay Şendir'in sorularını yanıtlıyor.

Doğan açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

'BİZİM PROJEMİZ YAŞ 25 BEDEL 15'



Bir çalışmayla analiz ettik ve en fazla yığılma 24-30 yaş arasında olduğunu gördük. Özellikle yığılma daha ufak yaşlarda var. Bizim projemizde yaş 25, bedel 15 diye. Dün çıkan haberler yalanlandı ama biz en başından beri inanmadık.

'2,5 MİLYON KİŞİ FAYDALANIR'



Yetkililer seçim öncesine kadar bütün partililier hatta, bize sadece siz haklısınız diyerek adım atmıyorlardı. Seçim oldu ve artık çözüme kavuşmaya çok yaklaştık. Yeni yasama döneminde yani Ekim ayı gibi bu iş sonuçlanacaktır. 3,6 Milyar TL'lik bir gelir elde edildi, daha önceki son bedellide. Yaş 25 bedel 15 olursa 10 milyarın altına düşmeyecektir elde edilen gelir. Makul fiyatlardan çıkarsa 5,5 milyondan 2,5 milyonu bedelli askerlikten faydalanacaktır.