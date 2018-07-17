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Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi iddiasının ardından, Bedelli Askerlik Platformu Kurucu Başkanı Ferhat Doğan, bedelli askerlikle ilgili Radyo Viva'ya önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, yaptığı açıklamada 'En fazla yığılma 24-30 yaş arasında var. Bizim projemizde yaş 25, bedel 15. Dün çıkan haberler yalanlandı ama, biz en başından beri inanmadık' dedi. Bu çıkacak bedellinin son olacağını belirten Doğan, 'Masada 3 seçenek var' iddiasında bulundu.

Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? bedelli askerlik bekleyen yüz binlerce kişi sorularının yanıtını merak ediyordu. Dün kulislerde yayılan 'bedelli askerlikte yaş 27, ücret 20 bin TL olarak belirlendi' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberin yayılmasının ardından 'Kaç doğumlular bedelli askerlikten faydalanacak? 1992'liler bedelli askerlikten faydalanacak mı?' soruları merak edilmeye başlandı.

Bedelli Askerlik Platformu Kurucu Başkanı Ferhat Doğan, iddialarla ilgili Özay Şendir'in sorularını yanıtlıyor.

Doğan açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

'BİZİM PROJEMİZ YAŞ 25 BEDEL 15'

Bir çalışmayla analiz ettik ve en fazla yığılma 24-30 yaş arasında olduğunu gördük. Özellikle yığılma daha ufak yaşlarda var. Bizim projemizde yaş 25, bedel 15 diye. Dün çıkan haberler yalanlandı ama biz en başından beri inanmadık.

'2,5 MİLYON KİŞİ FAYDALANIR'

Yetkililer seçim öncesine kadar bütün partililier hatta, bize sadece siz haklısınız diyerek adım atmıyorlardı. Seçim oldu ve artık çözüme kavuşmaya çok yaklaştık. Yeni yasama döneminde yani Ekim ayı gibi bu iş sonuçlanacaktır. 3,6 Milyar TL'lik bir gelir elde edildi, daha önceki son bedellide. Yaş 25 bedel 15 olursa 10 milyarın altına düşmeyecektir elde edilen gelir. Makul fiyatlardan çıkarsa 5,5 milyondan 2,5 milyonu bedelli askerlikten faydalanacaktır.

'MHP'DEN DE DESTEK ALDIK'

MHP'den de arkamızda duranlar da oldu. Bahçeli'nin 2011 yılındaki bedelliyle ilgili sözlerini iyi hatırlıyorum. Bu kadar briikme varsa buna da biz el atmak zorundayız bu Meclis'e gelirse karşılıksız kalmayız demişti. 5.5 milyon kişi bu sorunla yaşıyor. Aileleriyle birlikte 10 milyon kişiye yakın bir vatandaş bundan etkileniyor.

'BU SON BEDELLİ, MASADA 3 SEÇENEK VAR'

Bizim kendi öngörümüze göre bu son bedelli. Bedelliye benzer bir uygulama getirmek gerekiyor. Bizim bildiğimiz masada 3 seçenek var. Belli bir yaş üzeri bedelli, belli bir yaş altı için ise sistem değişikliği ve sürekli bedelli. Askerlik süresinin kısalacağına dair duyumlar da var.

AK PARTİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Ancak 27 yaşında altındaki bedelli adaylarını üzen bu haber, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından kısa sürede yalanlandı. Bedelli askerlikle ilgili kulis bilgilerinin doğru olmadığını belirten Turan, şunları söyledi:

"Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum."


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