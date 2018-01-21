Bursaspor Başakşehir maç özeri izle: Arda Turan lige golle döndü!

Süper Lig'in ikinci yarısı başladı ve ilk yarıyı lider olarak kapatan Başakşehir, Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı. Başakşehir'in büyük ses getiren Arda Turan sonrası ilk maçı çok merak ediliyordu. Lider bir kaza yaşamadı ve Bursaspor'u gol yemeden 3 golle geçerken Arda Turan yeni takımının 3. golünü kaydetti.

Bursaspor Başakşehir maç özeti ve golleri

ASKER SELAMLI GOL SEVİNCİ

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı. Milli yıldız golün sevinci asker selamı yaparak kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Maça etkili başlayan konuk ekipte Emre Belözoğlu sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direğe doğru gönderirken, gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

21'inci dakikada oyun gerginleşti. Junior Caiçara, Batalla'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken Bursasporlu Jires Kembo ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Ardından oyuncular ayrılırken, Medipol Başakşehirli iki oyuncu Junior Caiçara ve Mossoro kısa süre birbiriyle tartıştı. Gerginliğin sona ermesinin ardından oyuna devam edildi.