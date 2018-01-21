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Bursaspor Başakşehir maç özeri izle: Arda Turan lige golle döndü!

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 20:20 | Son Güncelleme 11 saat önce

Lider Başakşehir, Bursaspor deplasmanından net bir galibiyet ile döndü ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü. Başakşehir'de özellikle ara transfer döneminin en ses getiren ismi olan Arda Turan'ın performansı merak ediliyordu. 3-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile biten maçta Arda Turan, Başakşehir'in 3. golünü kaydetti ve lige golle geri dönüş yaptı. İşte Bursaspor Başakşehir maç özeti, golleri ve karşılaşmadan detaylar...

Bursaspor Başakşehir maç özeri izle: Arda Turan lige golle döndü!

Süper Lig'in ikinci yarısı başladı ve ilk yarıyı lider olarak kapatan Başakşehir, Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı. Başakşehir'in büyük ses getiren Arda Turan sonrası ilk maçı çok merak ediliyordu. Lider bir kaza yaşamadı ve Bursaspor'u gol yemeden 3 golle geçerken Arda Turan yeni takımının 3. golünü kaydetti.

Bursaspor Başakşehir maç özeti ve golleri

ASKER SELAMLI GOL SEVİNCİ

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği milli oyuncu Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıkarak 1 de gol attı. Milli yıldız golün sevinci asker selamı yaparak kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Maça etkili başlayan konuk ekipte Emre Belözoğlu sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direğe doğru gönderirken, gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

21'inci dakikada oyun gerginleşti. Junior Caiçara, Batalla'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken Bursasporlu Jires Kembo ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Ardından oyuncular ayrılırken, Medipol Başakşehirli iki oyuncu Junior Caiçara ve Mossoro kısa süre birbiriyle tartıştı. Gerginliğin sona ermesinin ardından oyuna devam edildi.

27'nci dakikada Pablo Batalla'nın serbest vuruştan ceza sahasına doğru gönderdiği topu Mikel Agu kafa vuruşuyla indirdi ancak meşin yuvarlağa kaleci Volkan Babacan sahip oldu.

40'ıncı dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adebayor kontrolünün ardından pasını Napoleoni'ye aktardı. Napoleoni ise ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden vuruşunu yaparken yerden giden top kaleci Harun Tekin'de kaldı.

İkinci yarı

50'nci dakikada Dzon Delarge topla birlikte ceza sahası içerisinde çizgiden ilerlerken Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf, altıpas çizgisinin biraz gerisinde bekletmeden vuruşunu yaparken top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağ kanada doğru gönderdiği topla buluşan Edin Visca, bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru aktarırken burada bulunan Mossoro gelen topa hareketlendi ve kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 0-2.

60'ıncı dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Emmanuel Adebayor dönerek yerden sert vurdu, ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Dzon Delarge'ın pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich topu içeriye doğru yerden çevirdi. Ancak arka direkte bulunan Bogdan Stancu ve Yusuf Erdoğan topa yetişemeyince yeşil-beyazlı ekip bu pozisyondan sonuç alamadı.

86'ncı dakikada Stefano Napoleoni'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-3

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