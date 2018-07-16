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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında her ay 30 dakika sürecek 'İcraatın İçinden' isimli program yapacak. Son kararnamede yer alan madde ile Cumhurbaşkanının faaliyetleri TRT'de tanıtılacak. Programda Cumhurbaşkanlığı faaliyetleri, gerekçeleri, yararları, vecibeleri, usul ve esasları kamuoyuna aktarılırken, yayınlanacak program TRT TV kanallarının yanında radyolarda da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

TRT'de yayınlanacak cumhurbaşkanı programı, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmayacak ve siyasi çıkar amacı taşımayacak. Ayda 30 dakikayı geçmeyecek biçimde yayınlanacak olan program bir seferde verilebileceği gibi, bölünerek birkaç defada da yayınlanabilecek. Bir ayda kullanılmayan yayın süreleri, diğer aylara aktarılmayacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, programın cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla yapıldığı yayın esnasında belirtilecek. BU konuda 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 545. no'lu maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“TRT yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla mevzuat veya idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Cumhurbaşkanı tarafından TRT dışında hazırlatılır ve Kurum tarafından haber bültenleri dışında yayınlanır. Bu yayının Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez”

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