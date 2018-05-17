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Çuvalların içinde dere yatağında bulundu, hemen ekiplere teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 01:48 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde 2 ton inci kefali balığı ve 150 metre ağ ele geçirildi.

Çuvalların içinde dere yatağında bulundu, hemen ekiplere teslim edildi

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalındüz Mahalle sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi esnasında dere yatağının kenar kısmında çuvallar içerisinde 2 ton ölü inci kefal balığı ve 150 metre serpme ağ ele geçirilirken, şüpheli herhangi bir şahsa rastlanmadı.

İMHA EDİLECEK

Arama ve inceleme devam ederken, balıklar imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili şahıs veya şahısların yakalanması için arama başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Muradiye inci kefali

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
imha nedir yaa gidilsin bi gariban mahallesine dağıtılsın hayırdır imha etmek saçmalıktır.....
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