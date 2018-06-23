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DHA YURT - Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 03:00 | Son Güncelleme

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, 6 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı.

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR

TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, 6 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı. Yaralı olarak sedyeyle ocaktan çıkarılan maden işçilerine ilk müdahaleyi ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Maden işçilerinin çıkarılışı sırasında yakınları gözyaşı dökerek kurtarma çalışmalarına katılan diğer işçilere teşekkür etti.
Karagöl ve Yurtseven, daha sonra tedavileri için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İşçilerin kurtarılması
-Sedye ile ambulansa taşınması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldıZonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
Göçük altındaki işçilerden iyi haber!Göçük altındaki işçilerden iyi haber!
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