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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evlilik için en uygun zamanın 18-25 yaş arası olduğunu savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine değinen Erbaş, Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen evlilik yaşının kızlarda 17, erkeklerde ise 18 olarak tespit edildiğini aktardı. Bu durumun topluma da yararı olduğunu kaydeden Erbaş, günümüzde geç yaşlarda evliliğin arttığına dikkati çekti.

''25 YAŞINDAN SONRA BEĞENMEK ZOR OLUYOR''

Erbaş, evlililik için en uygun yaşların 18-25 olduğunu dile getirerek, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor. Erkek için de kızlarımız için de öyle. Birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz, toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Toplumumuzun ortalama yaşına uygun olarak davranmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Dört kızından üçünün üniversite mezunu olduğunu anlatan Erbaş, "Tabii ilk iki kızım biraz önce dediğimiz, toplumumuzun o ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda, 22 yaşında evlendiler" diye konuştu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı evlilik ali erbaş

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Sanane milletin ne zaman evleneceğinden. Ne saçma bir açıklama kokuşmuşlar !
diyanet kapatılsın...mezhepçilikten, akp şaklakçılığından başka bir halta yaramıyor
ya arkadaş size ni şu yaş bu yaş bu milletin degerleri ile oynamayın amacınız nedir sizin yeniden din mi yazmaz k istiyorsunuz
sana ne senin başka işin yok mu
herşeyi biliyolar da..üniversite okuyanın kaç yaşında ne maddi emeklerle okulun bittiğinden haberleri yok.para yok pul yok iş yok nasip yok ; evlencen...Marematik de mi bilmiyosunuz hayret bişey! Nelere kaldık yaa! Ahh güzel ülkem!!
heh bi bu eksikti yakında milletin özel hayatınada karışırsınız
işine gelmeyen gaylar gayri meşrular şimdi karşı çıkar
yaziklar olsun diyanet yobazlarin elinde
Ya bu şoparların haberini yapıp milleti gaza getirmeyin. İnsanları dinden uzaklaştırdılar, düşman ettiler. Bir şeyler karıştırdıkları çok bariz belli, yoksa her hafta biri çıkıp saçma sapan konuşmalar yapmaz.
AKILLI TELEFONLARA DIN GUNCELLEMESI GELDİ nelerle ogrsiyorlar bu milletin sizden once dini yoktuda sanki siz getirdiniz,hacisi ayri hocası ayri nedir Müslümanlık tan istediginiz yeni bir TARIKAT ni yaratmak amacınız sonrada malum ARAP ülkesine çevirmek yaziktir Medi kanunlar bile açık acik herseyi belirtiyor
adam doğru diyor bak 38 e geldik begenemiyorum
bütün melanet diyanetten çıkıyor, kapatılması gerekir.
Kusura bakma ama hacı 25 den önce daha zor. Haaa dersen bayan okumasın iş sahibi olmasın dersen ozaman dediğin doğru. Zaten sizin kafa da kadınlar kocalarına hizmet etsinler ve kuluçka makinası olsunlar diyem yaratıldıkları için kendi içinde tutarlı. Arap kafalılar.
niye bu işlere yorum yapıyorsan ? senin fikrine bu ülkenin % 80 i değer vermiyor zaten , demekki 25 ten sonra evlenilirse daha doğru olur , sen hırsızlık , insanların parasına konma zorbalık ve çocuk tecavüzleri ile ilgili Allah ‘ ın buyruğu ile alakalı konuş...
evet başkan sen cevap vereceğin sorulardan kaçmada magazini başkalarına bırak adam olun azıcık
Kızlar üniversite okuyup ekonomik özgürlüğünü kazanmadan evlenmemeli. Bu da minimum 23 yaşa tekabül ediyor. Yani en erken evlenme yaşı 23 tür.
BELKİ İNSAN ARADIĞI KİŞİYİ BULAMADI YANİ NEDEN O YAŞTAN SONRAKİ KİŞİLERİ RENCİDE EDİYORSUNUZ...
olurnu canım 6 yaş yeterli 17 yaşı kim bekler zihnindeki yaşı söyle yobaz
Programı bende seyrettim. Diyanet evlilik yaşına da el attı diye başlık atmak çok yanlış. Hoca bunun dinin emri olduğunu söylemedi ki. Erken yaşta evlenmenin doğru olmadığını, geç kalınca da evlenmekte zorlandığını söyledi. Bunu tavsiye olarak söyledi. İster erken ister geç evlenir insan. Hatta hic evlenmez. Kişinin kendi tercihidir. Haberi objektif yapalım. Saygılarımla
@fuat.uslu 25 YAŞINDAN SONRA EVLENENLERİ RENCİDE EDEMEZ .
dogru demiş şimdi diyanet dedıgı için itiraz ederler
sizin işinizmı millet kac yaşında evlenecegı dının içine ettınız yobazlar
18 yaşın üstünde insanlar istediği yaş da evlenir,, 18 yaş altında yasak kardeşim,,, başka işiniz mi yok sizin,, ısıtıp ısıtıp gündeme gelen gereksiz bir konu
Osmanlı'dan bize ne yaaa??? 21.yüzyıl olmuş devir hala Osmanlı diyor !!!!
Papa diyanetin başında olsa bu kadar insanları kutuplaştıracak ve hayretle karşılayacak hal ve tavırlar sergileyeceğini düşübmüyorum ...
adam haklı yaş geçtikçe daha seçici oluyorsun ve bir türlü evlenemiyorsun. ayrıca 35 yşında evlensen çocuğun olsa 20 yaşına gelse sen yaşlanacaksın çocunla çılgınlık yapamıycaksın arkadaşlık yapamıycaksın. 30un üstüne çıkıp evlenemeyenler siz bittiniz geçmiş olsun:)) 25 -28 arası iyi bence. adam haklı ????????????????????
Devlete vergiye çalışmaktan insanlarda evlenicek dermanmı kalıyo.Gidin bu gün yeni evli bir çifte sorun bakalım kaç sene boyunca ödemek zorunda olduğu kaç lira borcu var.Türkiyede insanlar kölelik şekliyle yaşıyorlar.Kimsenin özel bir zevki yok,herhangi bir hobisi yok çünkü ancak ailesinin ihtiyaçlarını zar zor karşılıyor.Herşey extra her şey lüks.Elbet bu ahın bir karşılığı çekilecek.İnsnlar köle değil bu milletinde biraz gün görmeye mutlu olmaya hakkı var be..
dinde güncelleme is loading....
hiyanet işleri başkanlığı şu an en fuzuli kuruluş daha çok sübyancı fikirlerle uğraşıyorlar erken yaşta evlenmek bu devirde kolaymı sonra ülkeyi afrika gibi yapacaklar
şu diyaneti kapatın hiç bir işe yaramıyor insanları ayrıştırıyor aynı akp gibi
evet doğru demiş kötü bı şey mi söylemiş adam 25 inden sonra insan biraz daha seçici oluyor etrafımızda çok var yaşı geçmiş hala arayış daolan
siz istediginiz yasta evlenin zorlayan yok ki. hatta hic evlenmeyin. bu bir tavsiye o kadar. bunu bi papaz soylese bi dusunursunuz acaba mi diye. peygberimizin gencleri evlendirin hadisi var. zina ya dusulmemesi icin buyuk gunah oldugu icin. acaba bundan dolayi diyanet isleri boyle bi aciklama yapmis olamaz mi
sizleri mutlu etmek için ne yapmalilar
ali erbas Hakkın yaninda ol koltugun degil. yoksa allah hesabıni sana sorar.
adnan Oktar diyanet işleri bakanı olsun
yaaa bi kerede çıkıp mantıklı bi açıklama yapın yaaaa dinden soğutmayın insanları 17 18 yaşında evlenen çocuklar ki üstüne basarak çocuk diyorum neyle geçinicek diye düşünüyomusunuz bu açıklamayı yapmadan daha okul çağındaki çocuklar okumayı zorunlu hale getirin cehalet aldı başını gidiyor önce bi okulunu bitirip herkes mesleğini alsın ondan sonra evlenmek kolay diyin 18 yaş altına sigara satmiyosunuz kalkıp 17 yaşinda evlenebilir diyosunuz bu ne saçmalık yaaaa
müslümanlıkla alakası olmayanlar yorumlarıyla belli etmiş. Evlilik yaşı hakkında tavsiye verecek kurumların başında diyanet gelir. Ayet bilmez hadis bilmez sorsan müslümanım der cumaya gitmez ama kılsa 10 numara namaz kılar ama kılmaz.
günümüz ekonomik şartlarında üniversite okuyan 22 yaşın da hangi imkanlarla evlilik yapacaksın iş yok güç yok eğitim yok para yok nasıl olacak tabi sizin tuzunuz kuru
çok doğru söylüyor 25 yaşını geçtiğiniz an evlilik her geçen sene daha zor hal alıyor. bunun araştırmasını yapabilirsiniz. kendi çevrenizede bakın.. özellikle bayanlar için dahada bir zor hal alıyor.
18de lise artı 4 ün toplam 22 iki yıl çalışmak bu etti 24 , boş konuşmalar hocaların gündemi ya kandın lar veya evlenmek başka bir şey yok, en önemlisi vatan millet bilim kalkınma hak
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