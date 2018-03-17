Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine değinen Erbaş, Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen evlilik yaşının kızlarda 17, erkeklerde ise 18 olarak tespit edildiğini aktardı. Bu durumun topluma da yararı olduğunu kaydeden Erbaş, günümüzde geç yaşlarda evliliğin arttığına dikkati çekti.
''25 YAŞINDAN SONRA BEĞENMEK ZOR OLUYOR''
Erbaş, evlililik için en uygun yaşların 18-25 olduğunu dile getirerek, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor. Erkek için de kızlarımız için de öyle. Birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz, toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Toplumumuzun ortalama yaşına uygun olarak davranmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
Dört kızından üçünün üniversite mezunu olduğunu anlatan Erbaş, "Tabii ilk iki kızım biraz önce dediğimiz, toplumumuzun o ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda, 22 yaşında evlendiler" diye konuştu.
AA
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