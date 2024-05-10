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  4. ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü elebaşı Yunanistan’da yakalandı

‘Bayğaralar’ organize suç örgütü elebaşı Yunanistan’da yakalandı

10.05.2024 19:13
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Adana'da ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütünün, kırmızı bültenle aranan elebaşı Ramazan Bayğara, INTERPOL ekiplerince Yunanistan’da yakalandı. Adana Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

‘Bayğaralar’ organize suç örgütü elebaşı Yunanistan’da yakalandı

Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışan ve ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, kaçtığı Yunanistan’da INTERPOL ekiplerince yakalandı.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir” denildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Adana Yunanistan
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