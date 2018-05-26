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Diyanet İşleri Başkanlığından Kazakistan’da ramazan programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığından Kazakistan’da ramazan programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kazakistan’daki ramazan programları çerçevesinde başkent Astana’da bu yılın ilk iftarını verdi.

Bir otelin restoranında düzenlenen iftar programına Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın ve Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanlığı Din İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Balgabek Mirzayev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, İslam’ın bugünkü Türkiye coğrafyasına yayılmasına öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi’nin diyarında ramazan ayını idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akın, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazanda “İsraf olmasın” temasını benimsediğini hatırlatarak, bu yıl 84 ülkede 240 bin kişiyle iftar sofralarında bir araya geleceklerine işaret etti.

Mirzayev de ramazanın özel bir ay olduğuna dikkati çekerek, "Bu ayda ülkelerimizin daha da iyi olması için Allah’a da çok dua ediyoruz. Çünkü Türkiye ve Kazakistan kardeş ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Astana, Almatı, Öskemen, Çimkent, Karagandı, Pavlodar ve Aktöbe kentlerinde 3 bin 500 kişiye iftar verecek.

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diyanet işleri başkanlığı iftar

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