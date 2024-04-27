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  4. Konya'da pastanede silahlı saldırı! 1 ölü,1 ağır yaralı

Konya'da pastanede silahlı saldırı! 1 ölü,1 ağır yaralı

27.04.2024 01:37
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Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede oturan Yavuz Ç. (38) ile arkadaşı Hacı S.Ç. (29), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Yavuz Ç. kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, şüpheli Hilmi P. (44) polis tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

Konya'da pastanede silahlı saldırı! 1 ölü,1 ağır yaralı

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacı Mütahir Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, pastanede oturan Yavuz Ç. ile Hacı S.Ç.'nin yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yavuz Ç. başından ve göğsünden, Hacı S.Ç. ise sol kol ve göğsünden vurularak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Ç. doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, arkadaşı Hacı S.Ç. ise tedaviye alındı.

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SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Olayın şüphelisinin Hilmi P. olduğunu belirleyen ekipler, annesinin yaşadığı Eti Mahallesi’ndeki eve baskın yaptı. Hilmi P., suç aleti tabanca ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hilmi P.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinden ayrılmasına Yavuz Ç.'nin neden olduğunu, bu nedenle kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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