Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Davaya Başbakanlık adına müdahil olan avukatlar Halit Çokan ve Abdullah Yürük duruşmada hazır bulundu. Darbe girişiminde seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Turgutreis Gemisi'nde Silah Elektronik Astsubayı olan Samet Tosun, duruşmada tanık olarak dinlenildi. O gece, Sabotaja Karşı Korunma (SABKOR) alarmı verildiğini ve personelin acil olarak çağrılarak gemilerin seyre çıkarıldığını anlatan Tosun, Gemi 2. Komutanı Kurmay Yarbay tutuklu sanık Ali Kocamanoğlu'nun gemiye geldiğini ve sürekli telefonla mesajlaştığını belirterek, "Kendisine neler olduğunu sorduğumuzda, bizi dinlemedi, cevap vermedi." dedi. Manevra yaparak limandan ayrılırken silah subayı tutuklu sanık Fatih Ergin'in iskele olmadığı için vasat bölümünden gemiye girdiğini aktaran Tosun, "O sırada telefonla konuşuyordum. Ergin yanıma gelerek bana kızdı, 'kimse telefonla görüşmeyecek' diyerek telefonumu kapattırdı. Kısa bir süre sonra da gemideki bütün personelin telefonlarının toplanacağı anonsu yapıldı. Personel telefonlarını kapatarak teslim etti." diye konuştu.

- "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete" Tosun'un, "Fatih Ergin bir ara, 'Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete' şarkısını söyleyip alkış tuttuğunu gördüm" demesi üzerine, duruşma salonunda bulunan tutuklu sanıklardan eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem'in sesli olarak güldüğü duyuldu. Bunun üzerine Erdem, Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin talimatıyla salondan çıkarıldı. Erdem çıkarken, Sevimli'ye hitaben, "Tarafsız değilsiniz. Reddihakim talep ediyorum." dedi. Silah subayı Fatih Ergin'in, "25 milimetre topları devreye alabilir misin?" diye sorduğunu anlatan Tosun, "Bunu yapabileceğim halde kendisinden şüphelendiğim için 'alamam' dedim." ifadesini kullandı. Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın, "Sizi şüpheye sevk eden neydi?" şeklindeki sorusuna Tosun, "Gemi 2. Komutanı Ali Kocamanoğlu ve silah subayı Fatih Ergin'in silahlı dolaşması, X-Band uydu ve telsiz sisteminin kapattırılması, darbeye destek verdikleri ihtimalini güçlendirdi. Bu yönde faaliyet olması halinde Şahin ve Mehmet astsubaylarla birlikte karşı çıkmaya karar vermiştik." cevabını verdi.

- Tanık Ramazan Burak Öztürk Darbe girişiminde TCG Turgutreis Gemisi'nde Lumbarağzı Nöbetçisi olan astsubay tanık Ramazan Burak Öztürk, gemide cep telefonlarının toplatıldığını, astsubay salonunda ise silah subayı Fatih Ergin'in televizyonun alıcısını söktürdüğü için kimsenin televizyon izleyemediğini aktardı. "Mükremin astsubaydan, Ergin'in 2 tabanca ve 2 dolu şarjör aldığını duyduğunu" belirten Öztürk, Gemi 2. Komutanı Ali Kocamanoğlu'nun gece ve sabah elinde telefonla gördüğünü, sürekli mesajlaştığını ve telefona bakarak, Ergin'e bir şeyler söylediğini ifade etti. Telefon ve televizyon seyretme imkanı olmadığı 16 Temmuz'a öğleye kadar ülkedeki yaşanan olaylardan haberlerinin olmadığını dile getiren Öztürk, "Normalde seyirde telefonlar toplatılmaz ve kapatılmazdı. İlk kez böyle bir şey oldu." ifadesini kullandı. Ali Kocaman'ın, "Gemide bizim darbeye yönelik bir faaliyetimiz oldu mu?" şeklindeki sorusuna Öztürk, "Darbeye yönelik bir faaliyet olup olmadığı görecelidir. Fakat gemide normal zamanda silah alınmazken, sizde silah olduğunu gördüm." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi. - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor. İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.