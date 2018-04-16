Düzce'de, bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan Musa Kahya'dan (64) haber alamayan ve evin kapısını açamayan eşi Asuman Kahya, komşularından yardım istedi.
Eve girdikten sonra Kahya'nın hareketsiz şekilde evin içinde yattığını gören komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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