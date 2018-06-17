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E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmir'de annesi tarafından kendisine babasının yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiği söylenen 53 yaşındaki Kenan Bintaş, e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama hizmetini kullanırken, baba tarafından hiç kimseye rastlamayınca şüpheye düştü. Annesine babası hakkında sorular sormaya başlayan Kenan Bintaş, nüfusa kayıtlı olduğu yerde soy isminde kimseyi bulamadı. Israrları üzerine annesinin anlatmasıyla babasının Balıkesir'de yaşayan emekli öğretmen İ.F. olduğunu öğrendi.

İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Gülseren Bintaş, yıllar önce, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki bir kuru temizlemecide çalışırken, o sıralarda fakültede eğitim gören İ.F. ile duygusal ilişki yaşadı. Çift bir süre sonra ayrılınca, Gülseren Bintaş Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. Gülseren Bintaş, Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu İ.F.'ye bildirdi. İddiaya göre İ.F. bu durumla ilgilenmedi. Karnının şişmeye başlaması üzerine ailesinin tepkisinden çekinen Gülseren Bintaş, İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğan bebeğe de 'Kenan' ismini vererek kendi kütüğüne kaydettirdi. Nüfus kayıt işlemleri sırasında da oğlunun nüfusundaki 'baba adı' kısmına Mithat Bintaş yazdırdı ve ona da soy ismini babasından aldığını söyledi. Anne Gülseren, Baban askerdi ve çatışmada öldü. Seni hiç istememişti, sevmiyordu ve ben de bu yüzden tüm fotoğraflarını yaktım diyerek büyüttüğü oğlu Kenan Bintaş'a, yıllarca gerçeği söylemekten çekindi.

E-DEVLET'TEKİ HİZMET İLE ORTAYA ÇIKTI

Kenan Bintaş, geçen şubat ayında e-devlet sistemi üzerinden başlatılan 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinden faydalandı. Bintaş, burada yaptığı sorgulamada, baba tarafından kimseye rastlayamayınca şüpheye düştü ve durumu annesine söyledi. Annesinden kaçamak cevaplar alan Kenan Bintaş, şüpheleri artınca nüfusa kayıtlı olduğu Balıkesir'in Karesi ilçesindeki kırsal Tatlıpınar Mahallesi'nde 'Mithat' ismindeki babası hakkında araştırma yaptı. Burada da babasının izine rastlayamayan Bintaş, eve gelip annesinden doğruyu söylesini istedi. Israrları üzerine annesi, durumu anlattı. Anne Gülseren Bintaş, oğluna, babasının İ.F. adında emekli bir öğretmen olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kenan Bintaş, babasıyla yüzleşmek için tekrar Balıkesir'e gitti. Ayvalık ilçesinde izine rastladığı İ.F. ile sahil kenarında konuştu. Ancak İ.F., iddiaya göre Kenan Bintaş'a, Seni resmi olarak kütüğüme alamam. Benim bir ailem ve 2 çocuğum, kurulmuş bir düzenim var. Kullandığım arabayı sana vereyim, bir tane de daire alayım. Sana ancak maddi olarak yardım edebilirim ama kütüğüme alamam dedi.

BABASIZ GEÇEN HER YIL İÇİN 10 BİN TL

Bunun üzerine Bintaş, İzmir'de avukat Varol Turbay'a başvurdu ve İ.F.'ye, geçen 10 Mayıs'ta, İzmir 12'nci Aile Mahkemesi'nde babalık davası, İzmir 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ise 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle, babasız geçirdiği her yıl için 10 bin TL olmak üzere 530 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Avukat Varol Turbay, Anayasa Mahkemesi'nin, kendisinin başvurusu sonrasında 2013 yılında verdiği bir iptal kararı ile soy bağı davalarındaki zaman aşımı sınırlandırmasının tarihe karıştığını belirterek, Yürürlükteki yasaya göre 18 yaşını doldurduktan itibaren 1 yıl içinde, haberdar değilse de 1 ay içerisinde babalık davası açılması gerekiyor. Buna rağmen Anaysa Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan, 'Her çocuk doğduğu andan itibaren anne ve babasını bilme hakkına sahiptir, soy bağı davaları zaman aşımı ile sınırlanamaz' maddesi gereğince, 2013 yılında, yasalardaki bu hükmü iptal etti. Dolayısıyla Kenan Bintaş'ın davasında, zaman aşımı gibi sınırlama söz konusu olamaz dedi.

BANA, 'SEVDİM' DİYEREK SÖZE BAŞLADI

Kenan Bintaş, annesinin kendisine gerçeği itiraf ederken Sevdim diye söze başladığını belirterek, Annem, yıllarca türlü türlü işlerde çalışarak, binbir zorlukla beni büyüttü. Onun iyi niyeti benim yaşam kaynağım oldu. Onu hiçbir şekilde suçlamıyorum, bilakis ona beni büyüttüğü için müteşekkirim dedi.

Babasının kendisini çok kaba şekilde karşıladığını öne süren Bintaş, Ben bu yaşıma kadar babasız büyüdüm. Bu yılların hesabını kim verecek Kim benim çektiğim acıları dindirecek Amacım para, pul değil. Bu dava sonuçlandıktan sonra, eğer tazminat almaya hak kazanırsam, paranın bir bölümünü LÖSEV'e ya da başka bir hayır kurumuna bağışlayacağım dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet alt soy-üst soy sorgulama izmir

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