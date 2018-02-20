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Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Bedelini ağır öderler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

Esad rejimine yakın milislerin Afrin'e girdiği iddiasıyla ilgili konuşan Erdoğan, '10 kadar kişinin Afrin'e hareketleri tespit edildi. Daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar. O dosya da şuan kapanmak durumunda kalmış durumda.' dedi. 'Bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyorlar' diyen Erdoğan, 'Bunun bedelini çok ağır öderler.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la Beştepe’de baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Daha sonra İvanov’la ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

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ÖLÜRÜZ DE DÖNMEYİZ

“(Yunanistan’la Makedonya’nın yaşadığı isim sorunu) Makedonya’nın Avrupa, Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi kritik öneme haizdir. Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanışan ülke olduk bugün neredeysek bundan sonra da aynı yerde olacağız. Türkiye diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz oradan bir daha dönmeyiz.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

  • Makedonya ile ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele aldık. İkili ticaret hacmimizi daha yukarılara çekebiliriz.

  • Makedonya'daki yatırımları artırmak arzusundayız.

  • Makedonya terörle mücadele konusunda işbirliğimizi arttırma konusu ortaya koymuştur.

  • Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı adımları görmek istiyoruz. FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız.
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"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER"

Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin erdoğan

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
SURİYE TOPRAKLARI SURİYE HÜKÜMETİNİNDİR.ORADAKİ ASAYİŞTEN SURİYE SORUMLU OLMALIDIR.ŞAN VE ŞÖHRET YAPACAĞIM DİYE TÜRKİYE Yİ SAVAŞA SOKMAYIN.SONUÇLARI AĞIR OLUR.ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİRMEYİN.
@pasad Türkiye'deki 4 milyon suriyeliden kim sorumlu ? Yeri gelince herkes suriyelileri istemiyoruz diyor haklı olarak eğer Türkiye başaramazsa sonu kötü olur Erdoğan'ı artık bende desteklemiyorum ama şimdiki sorun Erdoğan değil bir Milletin kurtuluş mücadelesi amerika etrafımızı çeviriyor senin gibi hainlerde korkaklık peşinde.
SURIYE TOPRAKLARININ HAKIMIYETI SURIYE HUKUMETINDIR AMA ASAYISI SAGLAYAMADIGI DURUMDA ULKEME SURIYEDEN ROKET GELIYORSA BUNUNDA SORUMLUSU SURIYEDIR.
1. Suriye toprakları suriye hükümetinin değil suriye halkınındır. 2. Hangi asayiş? Bu esedler değil miydi PKK kampları kurup terörist üreten? Bunların ürettikleri mikroplar 30 sene kaç askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, doktorumuzu şehit etti? 4. Bu esedler değil mi Hatay ve Adanayı haritalarında suriye toprağı gösteren? 5. Bütün dünya suriyede, irakta Türkiyenin başına çorap örmeye hazırlanırken biz seyredelim mi? Beton hendekler, 4000 tır silah, pyd sınırın dibinde kime karşı?
zaten topraklar suriyenin ama rejimin degil oraya keyfimizden girmedik 10 milyon kardesimiz suan turkiyede eve donmek istiyor onlar icin girdik evlerinden yurtlarindan oldular biraz akil yurutelim bizim suriyenin topraklarinda gozumuz yok 1 tane bile pkkli yada pydli yada her ne isimde olursa olsun temizlenene kadar orada olacagiz cumhurbaskanimizi bu politika ile destekliyoruz sizde kostek olmayin destek olun mehmetcigimize Allah onlari korusun teror belasini bitirelim
Cumhurbaşkanımız BAŞKOMUTANIMIZ Sonuna Kadar Devletimizin Ordumuzun Yanındayız nerde hangi tarafta olduğu hala belirsiz olan sözde bu Ülkenin Muhalefeti de bir an önce Tarafını seçse iyi olur Muhalefet i Türkiye ye karşı yapanlarda KAYBEDECEK
@palermo544 çürük raporu almaya devam .Biz mandacı değiliz gerektiğinde ülke için savaşırız ama sen şu an ülke için değil öso kardeşlerinin! (biz kardeşin değiliz) mücadelesini veriyorsun.Rte demedi mi bizim için değil öso kardeşlerimiz için onların güvenliği için oradayız diye.Siz de gidin kardeşleriniz için ülkeyi mahvettiniz
@palermo544 Sayın Yorumcu Çok Haklısınız Sizin Başkomutana Her ALDATILMASI,Her KANDIRILMASI İçin Apoletlerine Birer Yıldız Takılması Gerekiyor.! Tahminimce Onca Yıldız Bir Araya Gelince Başkomutan Rütbesi Hafif Kalacaktır,Benim Tavsiyem Yeni Bir RÜTBE Bulmalısınız Reyise.! Mesela ''ÇOKYILDIZLI KOMUTAN,,Yada ''FAZLASIVARKOMUTAN,, Bunlar Benim Aceleyle Bulduğum Sıfatlar,Sizler Bir Araya Gelip Başka Geçerli Rütbe İsmi Bulabilirsiniz,Kanımca.! Şimdiden Hayırlı Olsun Diliyorum.!!!
@palermo544 Muhalefet; yani CHP net bir şekilde açıkladı 'Devletimizin ve Türk ordusunun yanındayız ve Mehmetçik'e sonuna kadar destek veriyoruz.' dediler... Sen muhalefete çamur atmayı ve ayrımcılık yapmayı bırak. Hamaset ve kincilik boş iş. CHP ''sonuna kadar akpartiyi destekliyoruz'' aşamasına gelmez. Sen MUHALEFET kelimesinin anlamını biliyor musun? Bir de 'palermo' ne demek biliyor musun?
@st.turhan34 Devleti tanımazsınız Devletin Başkanını tanımazsınız Genelkurmayını tanımazsınız Başkomutanını Tanımazsınız daha neyi konuşuyozki
@palermo544 Sayın yorumcu TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin Bir Tek Başkanı,Genelkurmaybaşkanı,Başkomutanı Var O da MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'tür.! Sizlerin Tanıdıklarınız Bu Ülkenin Kurumlarının YÖNETİCİLERİDİR.! İlerki Yıllarda İnsanlar Rüyadan Uyandıkların da TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ve TÜRK MİLLETİNE Yaptıkları Kötülüklerle Anılacaklar.!!!
@palermo544 ..... utanma diye bir sözcük var yapılanlara bakın neler yapmışsınız neler söylemişsiniz İNSAN NEDEN UTANIR ?
kendi evladını gönder sonra bedel ötedtir
Sizin yaptığınız yanlışların, hatalı politikaların bedelini de Mehmetçik kanıyla ödüyor efendi? Burda bir yanlışlık yok mu, hatayı siz yapıyorsunuz cezasını sizin çekmeniz lazımken bedelini Mehmetçik ödüyor.
amerikanın da ağır ödediği gibi mi?? Osmanlı tokadı attığımız gibi mi..ben artık hiç bir açıklamasına inanmıyorum..bekleyip göreceğiz nolacak açıklamaya bakarsak şuan fıratin doğusunda ypg 30 bin terörist sanki amerika eğitmiyor deriz
Sonuna Kadar Devletimizi, Ordumuzun Cumhurbaşkanımızın BAŞKOMUTANIMIZIN YANINDAYIZ Ve Sen Kemal! ESEDle görüşün "deyip duruyodun ESED in PKK ya yardım için gönderdiği itleride vurduk Hadi gitde sen görüş şimdi esed le ))) Senin gibi"ESED le görüşün "diyenleride yanın al giderken Muhalefeti Türkiye ye karşı yapanlarda Kaybedecek..
başka ülke topraklarindayiz...ve o ülkenin askeri güçlerine terorist diyoz komik:)
bu tokat, türkiyedeki esadseverlere gelsin
Hep tehdit ve eyyy hitapları... Hiç mi uzlaşma kültürü yok? Adamın toprağındayız ve adamla anlaşıp terörü oradan söküp atmayı tartışmanın yerine yeni cephe açma peşindeyiz. Yazık değil mi yaban ellerde düşen Mehmetçiklerimize.? Tek bir siyasinin evladı orada yok. Evlerinde oturup ballı ticaretlerinden servetlerini büyütürken bilgisayarda savaş oyunu oynar gibi durumu seyrediyorlar ve bu haksızlık ne yazık ki pek çok duyarsızı hiç rahatsız etmiyor.Evlatlarımız ölmesin,yaşasın ve ülkelerine nice hizmetler yapsınlar.Siyasilerin hatalarının bedelini ödemesinler.
hem adamlarin yerlerini yurtlarini isgal et, insanlarini öldür sonrada bedelini ağir öde de.
ya güldürme insanı.Nereden anladın Afrin'e girmeye çalışan adamların mezhebini.Sen mezhepçilik yapıyorsun.Bu mu müslümanlık.Kimse şiilere müslüman değildir diyebilir mi?Ya da Suriye'de Esad ordusundaki askerler sunni müslümanı değildir diyebilir misin?3 haftadır Irak ve Suriye'de camilerde cuma hutbelerinde Türkiye'ye beddua ediliyor bunu da söylesenize.Biz ne kadar müslümansak oradaki insanların çoğu da o kadar müslümandır.Bu işler asarım keserimle olmuyor artık anla.Konuşarak orta yol bulunur bulunmazsa o zaman topyekün savaşalım tamam ama bu savaş sadece İsrail ve abd ye yarıyor.Ölen islam
6 kişi girdi ama dolar grafiği 6 cm yukarı çıktı. Ekonomiyede birileri baksaya.
belkide o 10 kadar kişi dediklerinizde sadece hayalidir sizin afrinde terör avınız bile hayal ve reklamdan ibaret suriyeden türkiyeye top atışı yapanda sizlersiniz siz ancak cahil insanları kandırabilirsiniz
Vallahi devleti ben yönetsem daha iyi yönetirdim .FETO cuları ,cemaatler ve tarikatları bir daha doğmamak üzre kapatırdım.İbadet insan ile yaratan arasında ise ,oraya ikinci bir kişi asla sokulmasına izin vermezdim.Devletin çıkarlarını ön plana alır bilen ile bilmeyeni ayırt ederek devlette görevlendirme yapardım.Uluslar arası ilişkileri devletin çıkarı üzerine kurar,başka ülkelerdeki yönetimlere karışmazdım.Suriye konusunda devlet düzeninin zayıflaması durumunda bir PKK devleti oluşacağını görür Esat ile anlaşırdım.Musul baskını ile İŞID ta karşı sınırdaki arap topraklarına barış için girer
HE HE GERİ DÖNDÜLER....
Vakitsiz öten horoz boş öter Mecliste 550 vekil ölen Askerlerimizin in tırnağı dahi olamazlar ülkesinde 200 polisle korkup gezen zaten benim liderim olamaz boş gazel okumakla devlet yönetilmez her işin bir ehli var bunların bilmediği iş yok her işte uzman bir insan nasıl yetişiyor memleketin yarısını gazi yarısını şehit ettiniz bumu yönetmek elin pisliğini benim askerim mi temizleyecek canı pahasına kimin uğuruna ülkeyi dünyaya rezil ettiniz her gün miting her gün TV de birde sus dinle halk bıktı bu yalan yanlışınız dan. bedelini fakir fukaranın evladı ödüyor size göre hava hoş .
Bu afrin operasyonu seçim operasyonuymuş gibime gelmeye başladı benim.
toplu açılışlar ne oldu yaw.. özledik valla..ahmet dayı ev yaptı gelen giden yok açılışa..
Reis Esad ile itiffak kurmaktan başka şansın yok gibi yada bu oyuna bizde dahil olacağız oluyoruzda
ulan esed kendini reset et yoksa olacaksin ceset.
bu tehditler nereye kadar sürecek hep tehdit hep tehdit olan Mehmetçiğe oluyor:(((
MACARİSTAN KÖKENLİ PARA SPEKÜLATÖRÜ GEORGE SOROS NE DİYORDU ( TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ İHRAÇ MALI ORDUSUDUR BUNU KÜRESEL GÜÇLERİN EMRİNDE KULLANDIRMASI GEREKİR BUNDAN İSTİFADE ETMESİ YARARLANMASI GEREKİR )
Evet orda bu işi bitirmeden dönülmemeli ancak.....Suriyeli ızlanbut gibi soytarılar ülkemizde yiyip içip yatıyor biz onları koruyoruz. Hepsi toplanıp silahlandırılıp cepheye sürülmelidir. Ölecek birileri varsa onlar ölmelidir onların topraklarını temizleyip onlaya yaşam alanı açacaksak onlar da cephede olmalıdır. Onların burda yiyip içipp gezmesi kanıma dokunuyor artık. benim değil bütün milletin kanına dokunuyor.
İnceldiği yerden kopsun neyin davsını yapıyorsunuz ne olacaksa olsun.
hep 2019 a seçim yatırımı yapın.EKONOMİ ye bir el atmayın fabrika filan açmayın yol yapın yoll yandaş boş kalmasın ha.
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