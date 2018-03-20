Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ağırlıklı olarak, ‘'Zeytin Dalı Operasyonu'' konusuna değindi. Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; bu sırada eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş cep telefonunu inceledi. Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘'Candy Crush Saga'' adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.
TABLET KAFASINA DÜŞECEKTİ
Grup toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Bakan için ayrılan koltuğa seyirci bölümünde oturan bir çocuğun tableti düştü.
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