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Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

AK Parti’nin TBMM’de yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken, eski Başbakan yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, cep telefonu ile ‘’Candy Crush Saga’’ (Şeker Patlatma) adlı oyunu oynadı.

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ağırlıklı olarak, ‘'Zeytin Dalı Operasyonu'' konusuna değindi. Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; bu sırada eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş cep telefonunu inceledi. Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘'Candy Crush Saga'' adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.

TABLET KAFASINA DÜŞECEKTİ

Grup toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Bakan için ayrılan koltuğa seyirci bölümünde oturan bir çocuğun tableti düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Türkeş ak parti Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BOP BAŞKANININ neyini dinleyecek turul adam olsa MHP yi satıp gitmezdi bahçıvan zurriyetsiz denilirken hesap sormazsam namerdim diyordu turul da TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan milliyeti belirsizlerin ayağını kırıyordu!!! BASTON oldular papa haçlılar ile dost olup TÜRKLÜĞE ıhanet eden hirsizlara
Böyle millete böyle adamlar yakışır.
çoğunuz orda haram bi maaş alıyorsunuz koyunlar sağolsun
Tablette bir şey olmuş mu acaba.
ilginç
babası bile sevmezdi bunu
İşini yoluna koymuş.Neyi gam edecek ki?
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