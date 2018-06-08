Eşinin otomobiline sahte bomba düzeneği koyan sanığa 9 yıl hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşinin otomobilin altına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştirdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sezai Özgür (44) ve müşteki olan eşi Yeliz Özgür ile taraf avukatları katıldı.

Sanığın avukatı Eray Oruç, son savunmada müvekkilinin bombanın statik elektrikle patlayabileceğini bildiğine dair tek bir delilin mevcut olmadığını belirterek, "Müvekkilimin, suçun manevi unsuru oluşmadığından nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat etmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkilime cezanın, silahlı tehdit üzerinden verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Sezai Özgür de tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatına karar verdiği sanığı, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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- Olay

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Bağlık Kapı önünde, 19 Temmuz 2017'de Yeliz Özgür'ün kullandığı 06 YA 7417 plakalı otomobilin altından sarkan kablolar vatandaşlar tarafından fark edilmiş, durumun polise bildirilmesinin ardından bomba süsü verilmiş düzenek fünyeyle patlatılmıştı.

Sürücünün şikayeti üzerine boşanma aşamasında olan eşi Sezai Özgür, Alaplı ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Zanlı, emniyetteki işleminin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

