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FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi.

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Bu arada, E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

AA

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FETÖ 2048 puzzle game Fetullah Gülen Son dakika

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ozaman habersiz kullanıcılarına simdiden gecmis olsun :)
Arkadaş bu nasıl iş. Artık telefon kullanmaktan bile korkuyoruz. Her zıkkimin altından bunlar çıkıyor.
ya birakin bu feto islerini asil fetoculari biz zaten biliyoruz. su ekonomiye bakin her gun herseye zam nedir bu.?
bence kimse uygulama filan indirmesin ne olacagı belli degil bi oyun oynucam diye terörist olup yatabilirsiniz bi on sene memleket terörist yuvası hertürlüsü var bizde burada kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz
lan feto kadar basiniza tas yagsin, isiniz gucunuz iftira
2048 oynayanlar hemen hapsedilmeli...
nereye kadar saklanacaksınız bakalim din tüccarları !
oyun bile oyniyamiyacaz bu vatan hainlerin yüzünden
kaşıntı tutunca illede biraz kaşıyacaksın ki fetöşler rahatlasın siz anladınız
Kurtlar vadisinde polat alemdar adamıyla santranç oyunundan haberleşiyordu. Fetöcülerin telefonlarına ara sıra el koyup kontrol etmek lazım yüklü uygulamaları.
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