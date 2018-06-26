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FETÖ'nün Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı kararlarının ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Artvin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Sahil Güvenlik TSK

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