Genç KAYMEK’in genç izcileri

Genç KAYMEK, izcilik faaliyeti çalışmalarını artırarak devam ediyor. Genç KAYMEK izcileri her hafta sonu farklı gruplarla kamp yapıyor.
Genç KAYMEK İzci Grubu KAYMEK Belsin Kamp Merkezi’nde faaliyetlerine devam ediyor. 2014 yılında faaliyet göstermeye başlayan Genç KAYMEK İzci Grubunda bugün itibariyle 4 bin 200 lisanslı izci bulunuyor. Okul döneminde Belsin Kamp Merkezi’nde her hafta sonu farklı tesislerden öğrenciyle hafta sonu kampları yapılıyor. Ramazan Bayramından sonra ise yaz boyu Sarımsaklı Barajı kenarında kulüp kampları ve mahalli kamplar yapılacak.
Düzenlenen kamplarda, temel izcilik bilgilerinin verilmesinin yanı sıra trekking, ateş ve ocak çeşitleri, yaz ve kış koşullarında hayatı idame, atıcılık, okçuluk, kayak, barınma şekilleri ve barınak çeşitleri, geleneksel oyunlarımız, milli bilinç, doğada yön bulma gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.
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