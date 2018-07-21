HABER

'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

Herkül’ün yaşadığı ve meşhur altın post hikayesinin gerçekleştiği yer olarak bilinen mitolojideki ismi ‘Aretias’ olan Giresun Adasına gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri 27 yat ile "Argonotların izinde, altın postun peşinde" hikayesinin peşine düştüler.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke, 1 hikaye" etkinliğine katılan 27 yat adanın etrafında üç tur atarak Herkül’ün altın postu aramasını canlandırdılar. Adanın etrafında tur atılırken temsili amazon kadınları ve Herkül yatları karşıladı.

Herkül’ün izinden geldiler

1 / 11

Etkinliğin Giresun’un ve Giresun adasının tanıtımına katkı sağlayacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci, turizmi önemseyen bir il olduklarını söyledi.
2 / 11

3 GÜN BOYUNCA GİRESUN'DA KALACAKLAR

3 GÜN BOYUNCA GİRESUN'DA KALACAKLAR
27 yatın 3 gün boyunca Giresun’da kalacağını ve tanıtımda çok faydalı olacağını kaydeden Gürgenci, “'Bir hikaye üç ülke’ projesi ile argonotları hikaye alarak buraya geldiler.
3 / 11

Hem Giresun’un hem de Giresun adasının tanıtımı konusunda çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz.
4 / 11

Turizmi önemseyen bir il olmamız hasebiyle bu etkinliğinde ilimizi tanıtmada çok önemli bir rol üstleneceğine eminiz.
5 / 11

Aynı zamanda Giresun adasının bu programın içinde yer alması da ayrı bir güzellik ve değer katıyor.
6 / 11

İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun adası her geçen gün yükselen trendine yeni bir kazanım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun Adası herkul Mitoloji Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Argonotların izinde, altın postun peşinde

En Çok Okunan Haberler

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.