'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke, 1 hikaye" etkinliğine katılan 27 yat adanın etrafında üç tur atarak Herkül’ün altın postu aramasını canlandırdılar. Adanın etrafında tur atılırken temsili amazon kadınları ve Herkül yatları karşıladı.

Herkül’ün izinden geldiler

1 / 11 Etkinliğin Giresun’un ve Giresun adasının tanıtımına katkı sağlayacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci, turizmi önemseyen bir il olduklarını söyledi.

2 / 11 3 GÜN BOYUNCA GİRESUN'DA KALACAKLAR 27 yatın 3 gün boyunca Giresun’da kalacağını ve tanıtımda çok faydalı olacağını kaydeden Gürgenci, “'Bir hikaye üç ülke’ projesi ile argonotları hikaye alarak buraya geldiler.

3 / 11 Hem Giresun’un hem de Giresun adasının tanıtımı konusunda çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz.

4 / 11 Turizmi önemseyen bir il olmamız hasebiyle bu etkinliğinde ilimizi tanıtmada çok önemli bir rol üstleneceğine eminiz.

5 / 11 Aynı zamanda Giresun adasının bu programın içinde yer alması da ayrı bir güzellik ve değer katıyor.

6 / 11 İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun adası her geçen gün yükselen trendine yeni bir kazanım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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