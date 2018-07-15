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Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu bildirildi.

Gümüşhane'de kırmızı listede aranan terörist Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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PKK mehmet yakışır gümüşhane kırmızı liste Zeynel

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