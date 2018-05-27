GÜNCELLEME - Kaçkarlar'da ipi koparak düşen dağcı hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Kaçkar Dağları'na tırmandıktan sonra dönüş yolunda düşen dağcı yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan 25 Mayıs Cuma günü gelen 5 kişilik dağcı ekip, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'ndan Kaçkar Dağları Buzullar'a tırmanış gerçekleştirdi.

Dönüş yolunda Yukarıkapı mevkisinde dağcılardan Mustafa Okan İnceer, ipinin kopması sonucu düşerek başını kayalara çarptı.

Ağır yaralanan dağcı, ekipte bulunan doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gruptakiler, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 15 kişilik ekip, bölgeye doğru harekete geçerken Malatya 2. Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliğinden helikopter istendi.

İnceer'in cenazesi, Mezovit Yaylası mevkisine gelen helikopterle alınarak Rize Limanı'na getirildi.

Burada cenaze aracına konan İnceer'in cesedi, otopsi için Rize Adlı Tıp Müdürlüğüne gönderildi.

AFAD İl Müdürü Şakir Kuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Ölen dağcı için askeri helikopter istediklerini ifade eden Kuk, "Zor hava şartlarına rağmen ölen dağcı kardeşimiz bulunduğu yerden alınarak Rize Limanı'na getirildi." dedi.

