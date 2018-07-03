GÜNCELLEME - Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı.
Yanan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise kaldırıldığı İmranlı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer otomobilde bulunan 5 yaralı ise Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
- Çarpışmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi öldü ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ
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