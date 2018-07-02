HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi isimli vatandaşın PKK tarafından katledilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp tepki göstermişti.

HDP ile Soylu arasındaki tartışma ve tehdit polemiği devam ederken, Soylu bu akşam CNN Türk'te gazeteci Hande Fırat'ın konuğu oldu. Soylu, HDP'ye yönelik eleştirilerini burada da bir kez daha tekrarladı.

HDP'NİN HEDEFİNDE BU KEZ HANDE FIRAT VARDI

HDP, programında ardından resmi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Hande Fırat'ın çok sert sözlerle eleştirildiği mesaj şöyle denildi:

Bir ülkenin iç işlerini karıştırarak İçişleri Bakanı olmak isteyen kişiye sınırsız söz hakkı ve hakaret etme ortamı tanıyan sözde gazeteci @cnnturk'te yayında. Ahlak ve gazetecilik ilkeleri yerlerde sürünüyor. Cevap hakkımızı kullandırmıyorlar.

Bir ülkenin iç işlerini karıştırarak İçişleri Bakanı olmak isteyen kişiye sınırsız söz hakkı ve hakaret etme ortamı tanıyan sözde gazeteci @cnnturk'te yayında. Ahlak ve gazetecilik ilkeleri yerlerde sürünüyor. Cevap hakkımızı kullandırmıyorlar. pic.twitter.com/4TcmflaAdK — HDP (@HDPgenelmerkezi) 2 Temmuz 2018



