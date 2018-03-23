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HDP'den Cumhuriyet gazetesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sabuncu: - "CHP'den, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden sonra bugün de HDP'li bir heyet bize 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Bundan dolayı seviniyor, mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki heyetle Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.

Temelli ile HDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oruç ve Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, gazetenin Şişli'deki binasına geldi.

Heyet, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada tahliye edilen gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve yazar Aydın Engin ile bir süre görüştü.

Sezai Temelli, "yargılandıkları davada tahliye edilen arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmak ve dayanışma içerisinde olduklarını iletmek için geldiklerini" söyledi.

Sabuncu ise kendilerine destek için gelenlerin olduğunu belirterek, "CHP'den, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden sonra bugün de HDP'li bir heyet bize 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Bundan dolayı seviniyor, mutluluk duyuyoruz." dedi.

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Cumhuriyet gazetesi HDP Murat Sabuncu ziyaret

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