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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

18 Mart Çanakale deniz zaferinin yıldönümü ve şehitler günü yapılan etkinliklerle anıldı.

18 Mart Çanakale deniz zaferinin yıldönümü ve şehitler günü yapılan etkinliklerle anıldı. Şehitlikte başlayan etkinlikler, şehit yakınları ve gazileri bir araya getiren yemekle sona erdi.
18 Mart Çanakkale Deniz zaferinin 103. yılı ve Şehitler Günü sabah şehitlikte anıta konulan çelenklerle başladı. Şehitlikte yapılan törenlere Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, şehit aileleri, gaziler, Alay komutanlığında görevli askerler, Emniyet Müdürlüğü personeli, vatandaşlar katıldı. Şehit anıtına çelenklerin konulmasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Ardından dualar yapıldı. Yapılan duanın ardından konuşma yana Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Şube Komutanı Albay Serdar Dolu günün anlam ve önemini anlatan duygu dolu konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Anıt Defterinin Vali Zülkif Dağlı tarafından imzalanmasının ardından şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı.
Şehitlikteki törenlerin ardından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Son sözümüz vatan” isimli drama gösterisi sunuldu.
Anma programının son durağında ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şehit yakınları ve gazilerin bir araya geldiği yemek düzenlendi. Yemeğe protokol üyelerinin yanı sıra Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de katıldı. Şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenen Milletvekili Ayşe Keşir, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya onlarla sohbet ederek gönüllerini aldı.
Çanakkale deniz zaferinin 103. yılı ve şehitler Günü programı yemek ile sona erdi.

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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Hem zafer hemde şehitler yaad edildi

Hem zafer hemde şehitler yaad edildi
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